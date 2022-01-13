А гривна все падает: стало известно, на какой отметке остановится валютный курс в 2022 году

Курс валют — это самая обсуждаемая тема. Кто тщательно следит за этими цифрами, может проанализировать, что в течение 2021 года сценарий был довольно оптимистичным. Еще в конце 2020 года многие украинцы купили доллар, который тогда стоил дороже 28 гривен, чтобы в 2021 году его выгодно продать.





Но надежды людей, как и прогнозы экспертов, не оправдались. Гривна укреплялась, а в конце 2021 года и вовсе доллар подешевел до рекордных 26 гривен. И вот сейчас сценарий повторяется. Иностранная валюта начинает дорожать.

Эксперты говорят, что в этот раз приятных сюрпризов не будет. К сожалению, слишком много факторов указывают на то, что инфляции не миновать.

На курс влияет сразу несколько факторов

Больше всего пошатнула стоимость гривни информация о том, что Россия массово собирает войска у украинских границ. Это испугало многих инвесторов, и, как следствие, количество инвестиций в Украину значительно уменьшилось. Также свою лепту внесли и высокие тарифы на газ и электроэнергию. Сейчас экономика страны в большинстве своем держится на работниках, ведь именно они ежегодно пересылают миллиарды долларов из других стран, чем не дают гривне максимально пробить дно.

Ситуация в стране крайне не оптимистичная, но зато уже более или менее понятно, чего ждать от 2022 года и курса. Отмечается, что курс может остановиться максимум на отметке 29 гривен за 1 доллар. В конце 2022 года курс установится на отметке 28 грн.

В течение года скачки будут наблюдаться в зависимости от урожая, активности экспорта украинских товаров и т.д. Даже оптимисты отмечают, что по 27 гривень доллар точно не будет. Самой низкой отметкой может стать цифра 27,9-28 грн.

Информация о том, что доллар будет стоить 40 гривен, пока не комментируется. Эксперты отмечают, что это уже при самом худшем сценарии и при условии, что Россия действительно развернет полномасштабную войну.