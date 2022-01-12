Стало відомо, купуючи які продукти українці дають супермаркетам 70% від всієї виручки

У супермаркетах України представлено близько 300 видів свіжих фруктів та овочів. Але понад 30% усієї виручки забезпечують лише три продукти – мандарини, банани та помідори. Зазначимо, що до 70% усієї виручки приносять лише десять продуктів, серед них картопля, капуста, яблука, огірки, апельсини, цибуля та виноград.





Експерт плодоовочевого ринку та міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко розповідає, що експерти відібрали 20 основних продуктів за обсягами реалізації у вираженні вартості та обсягу. Цю інформацію можна побачити на інфографіці нижче.

Фахівець зазначає, що величезну роль відіграє сезонність. Тобто влітку банан не займатиме лідируючі позиції, оскільки на ринку багато дешевої вітчизняної продукції. Але при цьому банан точно увійде до топ продуктів. Крім того, якщо роздрібна ціна яблук минулого року становила 30 гривень за кілограм, то зростала частка товару у структурі продажів.

Зазначається, що недооцінений продукт у цій категорії – томат. Якщо розглядати капусту, то по ній продаж зростає тільки при збільшенні асортименту та зростання споживання. Справа в тому, що цвітна капуста, пекінська брюссельська та броколі мають попит у прихильників здорового харчування.

Детальну інформацію можна побачити на інфографіці вище. Складно повірити в таку статистику, але насправді саме свіжі фрукти та овочі приносять істотну частину доходу. Також величезний прибуток дають сезонні фрукти та овочі. Саме на дешеві сезонні продукти підвищений попит. І, незважаючи на низьку вартість такої продукції, її купують набагато частіше за інші продукти. Таким чином, великі супермаркети, та й не лише, отримують до 70% виторгу за рахунок недорогих сезонних продуктів.