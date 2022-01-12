В Украине заработала новая схема обмана через OLX и Укрпочту

Мошенники создали новую схему обмана, в которой задействуют популярную доску объявлений OLX и Укрпочту, где сотрудники почти не проверяют документы при выдаче посылок.





О схеме обмана рассказал одессит Сергей Кравец на странице в фейсбук. Он отмечается, что лишь оперативность помогла ему не стать жертвой мошенников.

Как работает схема

Сергей Кравец рассказывает, что нашел объявление на OLX о продаже смартфона. Продавец предложил мужчине отправить товар на следующий день с помощью услуги OLX Доставка через Укрпочту. Мужчина согласился и оплатил товар.

В предусмотренные сроки продавец не отправил заказ, но пообещал, что отправит его на следующий день. И действительно заказ отправили. При этом на OLX выставил новое объявление с продажей такого ж телефона за такие же деньги. Продавец предлагал такой же способ оплаты.

Несмотря на это, мужчина получил уведомление о доставке заказа на Укрпочту. При осмотре посылки в ней был сок, конфета и шоколадка. Конечно, что мужчина отказался от посылки и вскоре получил деньги на карту.

Через несколько дней мужчина встретил сотрудницу Укрпочты, которая выдавала ему посылку. Женщина рассказала, что после инцидента, в отделение пришел человек с другим именем пытался забрать посылку с телефоном. После отказа он просто ушел.

Получается, что подставка в том, что посылки присылают, а в соцсетях размещают объявления и предлагают людям забрать посылки за оплату. Человек забирает товар, а на карту мошенника моментально поступают деньги.

Уточняется, что мошенники выбирают Укрпочту потому, что сотрудники почти никогда не требуют документы получателя.

Как видите, стоит осторожно относиться к покупкам в интернете. Даже сервисы-гаранты могут не помочь. В любом случае проверяйте посылку в пределах отделения, чтобы не потерять деньги.