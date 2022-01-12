Інтернет тільки для багатих: як зміняться тарифи на інтернет у 2022 році
Найближчим часом плата за інтернет може сягнути 300 гривень на місяць. Підвищення вартості послуги пов’язане з кількома факторами, які накладаються один на одного.
Як повідомляє Інтернет-Асоціація України, підвищення вартості інтернету пов’язане зі щорічною інфляцією (10,3% станом на кінець листопада 2021 року), подорожчанням кабелів та збільшення мінімальної зарплати, а отже, збільшенням купівельної спроможності українців.
Експерти прогнозують, що місячна плата за інтернет може перевищити 300 гривень. У великих містах подорожчання може бути настільки суттєвим через велику конкуренцію.
За словами співвласника інтернет-провайдера Фрегат Сергій Шишкіна, частково підвищення цін на інтернет пов’язане із запитами самих користувачів. Споживачі вимагають підвищення швидкості передачі. Причина – величезна кількість контенту у 4K та HD якості. Вартість інтернету в 2022 році досягне позначки 10 доларів. Звісно, подорожчання не буде миттєвим. До цієї вартості споживачів підведуть поступово. Саме така ціна інтернету дозволить провайдерам продовжити модернізацію мереж. При цьому ціна на інтернет все одно буде дуже низькою. Ніде у світі неможливо отримати доступ до 100-мегабітного каналу лише за 10 доларів.
Нагадаємо, що Україна вже багато років входить до топ-5 країн із найдоступнішим інтернетом. Незважаючи на підвищення цін, інтернет залишиться доступним для кожного українця. По суті підвищення цін – це вимушений захід для підтримки стабільно високої якості інтернету, до якого звикли українці.
Якщо не підвищувати ціни, не залишиться ресурсів для модернізації, а компанії, що постачають інтернет-послуги, опиняться на межі існування. Зазначимо, що модернізація – це не просто прокладання нових кабелів у населені пункти, де раніше не було інтернету. Йдеться про вдосконалення існуючих мереж.
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