Інтернет тільки для багатих: як зміняться тарифи на інтернет у 2022 році

Найближчим часом плата за інтернет може сягнути 300 гривень на місяць. Підвищення вартості послуги пов’язане з кількома факторами, які накладаються один на одного.





Як повідомляє Інтернет-Асоціація України, підвищення вартості інтернету пов’язане зі щорічною інфляцією (10,3% станом на кінець листопада 2021 року), подорожчанням кабелів та збільшення мінімальної зарплати, а отже, збільшенням купівельної спроможності українців.

Експерти прогнозують, що місячна плата за інтернет може перевищити 300 гривень. У великих містах подорожчання може бути настільки суттєвим через велику конкуренцію.

За словами співвласника інтернет-провайдера Фрегат Сергій Шишкіна, частково підвищення цін на інтернет пов’язане із запитами самих користувачів. Споживачі вимагають підвищення швидкості передачі. Причина – величезна кількість контенту у 4K та HD якості. Вартість інтернету в 2022 році досягне позначки 10 доларів. Звісно, ​​подорожчання не буде миттєвим. До цієї вартості споживачів підведуть поступово. Саме така ціна інтернету дозволить провайдерам продовжити модернізацію мереж. При цьому ціна на інтернет все одно буде дуже низькою. Ніде у світі неможливо отримати доступ до 100-мегабітного каналу лише за 10 доларів.

Нагадаємо, що Україна вже багато років входить до топ-5 країн із найдоступнішим інтернетом. Незважаючи на підвищення цін, інтернет залишиться доступним для кожного українця. По суті підвищення цін – це вимушений захід для підтримки стабільно високої якості інтернету, до якого звикли українці.

Якщо не підвищувати ціни, не залишиться ресурсів для модернізації, а компанії, що постачають інтернет-послуги, опиняться на межі існування. Зазначимо, що модернізація – це не просто прокладання нових кабелів у населені пункти, де раніше не було інтернету. Йдеться про вдосконалення існуючих мереж.