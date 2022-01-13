Интернет только для богатых: как изменятся тарифы на интернет в 2022 году

В ближайшее время плата за интернет может достигнуть 300 гривен в месяц. Повышение стоимости услуги связано сразу с несколькими факторами, которые накладываются друг на друга.





Как сообщает Интернет-Ассоциация Украины, повышение стоимости интернета связано с ежегодной инфляцией (10,3% состоянием на конец ноября 2021 года), подорожанием кабелей и увеличение минимальной зарплаты, а значит, увеличением покупательской способности украинцев.

Эксперты прогнозируют, что месячная плата за интернет может превысить 300 гривен. В крупных городах подорожание может быть не столь существенным из-за большой конкуренции.

По словам совладельца интернет-провайдера Фрегат Сергей Шишкина, частично повышение цен на интернет связано с запросами самих пользователей. Потребители требуют повышения скорости передачи данных. Причина – огромное количество контента в 4K и HD качестве. Стоимость интернета в 2022 году достигнет отметки в 10 долларов. Конечно, подорожание не будет мгновенным. К этой стоимости потребителей подведут постепенно.

Именно такая цена интернета позволит провайдерам продолжить модернизацию сетей. При этом цена на интернет все равно будет очень низкой. Нигде в мире невозможно получить доступ к 100-мегабитному каналу всего за 10 долларов.

Напомним, что Украина уже многие годы входит в топ-5 стран с самым доступным интернетом. Несмотря на повышение цен, интернет останется доступным каждому украинцу. По сути, повышение цен – это вынужденная мера для поддержки стабильно высокого качества интернета, к которому привыкли украинцы.

Если не повышать цены, не останется ресурсов для модернизации, а компании, поставляющие интернет-услуги окажутся на грани существования. Отметим, что модернизация – это не просто прокладывание новых кабелей в населенные пункты, где раньше не было интернета. Речь идет о совершенствовании уже существующих сетей.