50 000 гривень за радянську іграшку: хто скуповує вінтажні речі СРСР

Кілька років тому старі іграшки викидали на смітник, але не поспішайте. Іграшки СРСР дорожчають з кожним роком. Вже зараз колекціонери готові віддати від тисячі гривень за рідкісні ляльки та машинки.





Ми переглянули оголошення на OLX і зібрали топ-5 іграшок СРСР, які зараз можна вигідно продати.

Педальні машини

Дитячий транспорт часів СРСР наразі можна вигідно продати. За неробочу машинку можна отримати близько 5000 гривень, робоча машинка близько 10000 гривень.

Така іграшка була межею мрій радянського хлопця. Вони працювали за принципом велосипеда, усередині є дві педалі, що крутять передні колеса. Такі іграшки випускали обмеженою серією у 80-х, тому зараз за ними женуться у всьому світі.

Модельки авто

Копії авто в СРСР називали “модельками”. Їх робили в масштабі 1/43. Наразі таку іграшку можна продати від 100 до 10 000 гривень. Все залежить від стану та року випуску. Наприклад, машинка з коробкою коштує близько 5 тисяч гривень, якщо на авто буде номер із заводу, ціна зросте щонайменше вдвічі.

Лялька Ніна

Лялька Ніна, зроблена на заводі «Кругозір», зараз справжній раритет. Продати іграшку можна за 3000 гривень. Якщо є коробка, ціна може зрости вдвічі, а то й утричі. Висота ляльки – 75 см. Вона рухає кінцівками, може стояти та повертати голову. Найдорожче коштує лялька у костюмі космонавта – близько 50 тисяч гривень.

Військова техніка

У Союзі мали попит іграшки, які можна зібрати своїми руками, наприклад, Радянський танк з картону в 70-х років. Нині такий виріб – справжній раритет. Новий виріб із коробкою оцінюється в 6 тисяч гривень.

А ось набір із 7 металевих іграшок військової техніки можна продати за 14 000 гривень, якщо є коробка.

Коляски для ляльок

Далеко не всі радянські сім’ї могли купити коляску для дитини, що вже говорити про іграшкову. Зараз така іграшка є майже кожна дівчинка. А раніше, іграшкові коляски робили з металу та прикрашали шкірою, тому вони чудово збереглися до нашого часу. Таку іграшку зараз можна продати за 14 тисяч гривень.