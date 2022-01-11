Пенсия постепенно исчезнет? В Минюсте призывают людей самостоятельно накапливать деньги на старость

Сейчас те, кому за 60, получают пенсию, или как минимум социальную помощь, если, например, не хватает трудового стажа. Раньше с начислением пенсий было проще, ведь поколение людей, родившихся в 60-х и 70-х годах в своем большинстве трудоустроены официально. Это люди, которые несколько десятков лет проработали на одном рабочем месте и добросовестно копили страховой стаж.





Рожденные в 80-х уже не так тщательно спешат трудоустраиваться на “государственную работу” и работать “на ставку”. А вот современное поколение, родившееся в 90-х и 2000-х и вовсе не думает о стаже и будущей пенсии. Все больше пренебрегают этим и работодатели, предлагая сотрудникам лучшую зарплату, но “в конверте”.

В Министерстве социальной политики заявляют, что все может закончиться крахом пенсионной системы в Украине. Современное поколение пенсии может уже не иметь, ведь у государства банально не будет возможности ее выплачивать.

Молодежь призывают самостоятельно накапливать в старости

В Минюсте отметили, что многое зависит от работодателей. Мол сейчас разнообразным пенсионным программам никто не придает значения. Молодежь в первую очередь интересует зарплата и условия труда, затем пенсионный стаж и компании этим пользуются.

В Украине более 25 000 предприятий, и только 2000 позаботились о пенсионных программах для своих сотрудников. Ну и чего только стоят многочисленные частные предприниматели, работающие “в тени”.

Хотя возможно если бизнес прибыльный, то на безбедную или по крайней мере комфортную старость такие люди себе накопят. Всем остальным все же стоит задуматься, ведь даже социальной помощи, которая и без того мизерная, может не стать.