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Українці почали отримувати доплати до пенсій: чи зросли виплати на кілька тисяч, як було обіцяно?

11.01.2022
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Восени та у грудні 2021 року українцям постійно анонсували підвищення пенсій. У 2022 році влада обіцяла суттєво підвищити пенсію для багатьох категорій громадян. Без доплат не повинен залишитися ніхто.


Вже з січня по кілька тисяч зверху до основної виплати мали отримувати чорнобильці, люди з інвалідністю, та особи, які втратили близьких родичів в зоні АТО. Доплати в цей період анонсували й для жінок, котрим виповнилося 60 років. Чи справдилися обіцянки? Розповідаємо.

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Люди таки отримують оновлену пенсію і їхні очікування збулися

Починаючи з 4-го січня 2022 року пенсіонери із зазначених категорій, таки почали отримувати підвищену пенсію.

  1. Особи, які втратили в зоні АТО близьких родичів, наприклад, сина/чоловіка, дружину чи дочку, мають право на мінімальну пенсію 7 800 грн. Якщо в сім’ї двоє таких осіб, то обом нараховують доплату. В середньому, ця виплата порівняно з минулим роком, зросла на 1800 грн. В минулому році цю пенсію отримувало близько 2000 осіб, цьогоріч їхня кількість зросла майже до 3 500, що не може не засмучувати…
  2. Підвищили пенсію й особам, які отримали інвалідність, чи травмувались при ліквідації аварії на ЧАЕС. Таких осіб в Україні трішки більше ніж 21 000. В середньому їм підвищили виплати на 2 900 грн. Розмір доплат залежить від групи інвалідності.
  3. Свою обіцяну доплату отримали й жінки, яким цьогоріч виповнилося 60. Так як в Україні в 2021 році завершилося підвищення пенсійного віку для жінок, то тим хто не вийшов на пенсію у 59, а у 60 вирішили виплатити компенсацію у розмірі 9%.

Наступні підвищення будуть не такими суттєвими. Весною відбудеться чергова індексація, згодом перерахунок у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Восени доплату у 300 грн. отримає вікова категорія 70-75 років.

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11.01.2022
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