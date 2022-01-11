Пенсія поступово зникне? В Мін’юсті закликають людей самостійно накопичувати гроші на старість

Наразі ті, кому за 60, отримують пенсію, або як мінімум соціальну допомогу, якщо наприклад не вистачає трудового стажу. Раніше з нарахуванням пенсій було більш просто, адже покоління людей, які народилися у 60-х і 70-х роках у своїй більшості працевлаштовані офіційно. Це люди, які кілька десятків років пропрацювали на одному робочому місці і сумлінно накопичували страховий стаж.





Народжені у 80-х вже не так ретельно квапляться працевлаштовуватись на “державну роботу” і працювати “на ставку”. А от сучасне покоління, те яке народилося у 90-х і 2000-х і зовсім не думає про стаж і майбутню пенсію.

Дедалі більше нехтують цим і роботодавці, пропонуючи співробітникам кращу зарплату, але “у конверті”.

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що все може закінчитися крахом Пенсійної системи в України. Сучасне покоління пенсії може вже не мати, адже держава банально не матиме можливості її виплачувати.

Молодь закликають самостійно накопичувати на старість

В Мін’юсті зауважили, що багато чого залежить від роботодавців. Мовляв зараз різноманітним пенсійним програмам ніхто не надає значення. Молодь в першу чергу цікавить зарплата та умови праці, а потім пенсійний стаж і компанії цим користуються.

В Україні є понад 25 000 підприємств, і лише 2000 подбали про пенсійні програми для своїх співробітників. Ну і чого лише варті численні приватні підприємці, які працюють “в тіні”. Хоча можливо якщо бізнес прибутковий, то на безбідну або принаймні комфортну старість такі особи собі накопичать. Всім іншим все таки варто задуматися, адже навіть соціальної допомоги, яка й так мізерна, може не стати.