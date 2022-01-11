Це токсично і небезпечно: лікарі закликають не знижувати температуру тіла цим народним методом

Зима — це сезон вірусних захворювань, грипу, ГРВІ, а останні два роки ще й коронавірус чатує на людей в незалежності від сезону. Все це нерідко супроводжується підвищеною температурою тіла. Чомусь не всі одразу ж приймають таблетки або сиропи, які знижують температуру.





Люди намагаються отримати полегшення з допомогою народних методів. І все б нічого, якби деякі з них не були доволі небезпечними…

Ніколи не збивайте температуру з допомогою спиртових примочок

Є в народі такий метод, коли хворого обтирають тканиною змоченою у спирті. Вважається, що спирт охолоджує шкіру і таким чином температура тіла спадає. Але це дуже помилкове твердження, ба більше цей спосіб може спровокувати цілу низку проблем. Спирт потрапляючи на шкіру одразу ж випаровується. В результаті ми відчуваємо легке охолодження і нам здається, що температура спадає. Насправді в цей момент вона може навпаки ще більше піднятися, адже організм отримує сигнал, що йому холодно і починає виробляти більше тепла.

Дітям, цей метод і зовсім протипоказаний. Ніжна дитяча шкіра від спирту може покритися алергічними реакціями, та навіть опіками. А випари, і різкий запах й зовсім вважаються токсичними.

Температуру треба збивати не завжди

Напевно кожен вже знає, що якщо температура тіла нижче 38,5, то збивати її не потрібно. Мовляв організм бореться з інфекцією і не потрібно йому заважати. Але дуже серйозно контролюйте цей процес, адже невідомо як організм поведе себе. Інколи в дитини, чи дорослого температура може годину підніматися на одну дві позначки, а інколи одразу ж дорости до 39 і вище градусів, а це вже небезпечно. І найкраще це не займатися самолікуванням, а завжди бути на зв’язку з сімейним лікарем.