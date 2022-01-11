Это токсично и опасно: врачи призывают не снижать температуру тела этим народным методом

Зима — это сезон вирусных заболеваний, гриппа, ОРВИ, а последние два года еще и коронавирус подстерегает людей независимо от сезона. Все это часто сопровождается повышенной температурой тела. Почему-то не все сразу принимают таблетки или сиропы, которые снижают температуру. Люди пробуют получить облегчение за счет народных способов. И все бы ничего, если бы некоторые из них не были достаточно опасны.





Никогда не сбивайте температуру с помощью спиртовых примочек

Есть в народе такой метод, когда больного обтирают тканью смоченной в спирте. Считается, что спирт охлаждает кожу и таким образом температура тела падает. Но это очень ошибочное утверждение, более того, этот способ может спровоцировать целый ряд проблем. Спирт попадая на кожу сразу же улетучивается. В результате мы чувствуем легкое охлаждение и нам кажется, что температура падает. В действительности в этот момент она может наоборот еще больше подняться, ведь организм получает сигнал, что ему холодно и начинает производить больше тепла.

Детям этот метод и вовсе противопоказан. Нежная детская кожа от спирта может покрыться аллергическими реакциями и даже ожогами. А испарения и резкий запах и вовсе считаются токсичными.

Температуру нужно сбивать не всегда

Наверное, каждый уже знает, что если температура тела ниже 38,5, то сбивать ее не нужно. Мол организм борется с инфекцией и не нужно ему мешать. Но очень серьезно контролируйте этот процесс, ведь неизвестно, как организм поведет себя. Иногда у ребенка или взрослого температура может час подниматься на одну две отметки, а иногда сразу же дорасти до 39 и выше градусов, а это уже опасно. И самое лучшее это не заниматься самолечением, а всегда быть на связи с семейным врачом.