Названы самые невезучие знаки гороскопа: в самолете возле них лучше не садиться

Существует категория людей, которые постоянно попадают впросак. Они как магнитом притягивают к себе неприятности, а их жизнь – это сплошная «черная полоса».





Астрологи рассказали, каким знакам зодиака неизвестно слово «удача». Они всегда находят себе проблемы, да еще и заражают «хроническим нефартом» всех вокруг.

Дева

Представители этого знака, как правило, перфекционисты. Они склонны преувеличивать свои проблемы, потому что считают, что все в жизни должно складываться идеально. Однако неудачи Дев не всегда являются плодом их воображения. Уроженцы знака не умеют выбирать себе друзей. Их постоянно пытаются использовать, причиняя невероятную боль.

Весы

Рожденные под этим созвездием люди очень доверчивы. Обвести Весы вокруг пальца легче, чем любого другого представителя зодиака. Они постоянно становятся жертвами афер, и попадаются в цепкие лапы мошенников, неся денежные потери из-за собственной наивности.

Близнецы

Близнецы прекрасно умеют заговаривать зубы и обманывать. Однако и сами частенько ведутся на ложь. Уловки представителей этого знака всегда возвращаются им сторицей. Близнецы постоянно меняют свое мнение, чем умело пользуется их окружение. Именно поэтому неудачи на работе и постоянные семейные споры – для них обычное дело.

Стрельцы

Стрельцы очень легко влюбляются. Но погружаясь с головой в отношения, часто остаются у разбитого корыта. Их обманывают и изменяют, после чего искренние представители знака вообще перестают доверять людям. Не везет Стрельцам и с транспортом. Так что лучше не садиться с ними в один автомобиль или даже самолет. Беды не избежать.

Водолей

Уроженцы знака патологически честные люди. Даже в ситуации, когда правда может только навредить, они все равно выскажут все как на духу. Водолей никогда не задумывается о последствиях своей прямоты и откровенности, за что ему нередко мстят обиженные знакомые.