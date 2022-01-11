Что будет, если каждый день употреблять шоколад

Ученые установили, что шоколад способен продлить жизнь в среднем на 2 года.





Исследователи считают, что шоколад улучшает кровяное давление и предотвращает ряд заболеваний. Дело в том, что горький шоколад содержит высокий уровень антиоксидантов. Последние исследования подтверждают, что у людей, которые съедали три плитки черного шоколада на месяц, риск смерти на треть ниже, чем в тех, кто не употреблял шоколад.

Таким образом, регулярное употребление шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Чем выше содержание какао в шоколаде, тем он полезнее.

Ряд исследований доказывают, что горький шоколад снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает функции мозга, уменьшает воспалительные процессы и резистентность к инсулину.

Исследователи установили, что комбинация горького шоколада и цинка дает особый результат. Как известно, цинк помогает организму бороться с бактериями, а полифенолы, содержащиеся в горьком шоколаде – это мощные антиоксиданты.

К тому же шоколад может помочь похудеть. Кусочек черного шоколада за 20 минут до еды вызывает увеличение количества гормонов сытости, и тем самым сокращает количество пищи, которое человек хотел употребить.

О пользе и вреде шоколада давно ведут споры, но все же стоит верить ученым. Стоит отметить, что необходимо остерегаться подделок. Всегда внимательно изучайте состав шоколада. Если на упаковке указано, что в составе какао-порошок, то это некачественная подделка. Отметим, что настоящее какао-масло, которое содержится в шоколаде, защищает зубы от кариеса, так как покрывает их защитной пленкой.

Если на упаковке указано, что в составе гидрожиры или растительные жиры, то это явная подделка. Также настоящий шоколад не может храниться дольше 6-8 месяцев. А десертный или шоколад с начинкой – не более 4 месяцев. Если у шоколада срок пригодности 1 год или больше, то скорее всего, в него добавили много консервантов и антиокислителей.