Що буде з організмом, якщо щодня їсти шоколад

Вчені встановили, що шоколад здатний продовжити життя в середньому на 2 роки.





Дослідники вважають, що шоколад покращує кров’яний тиск і запобігає низці захворювань. Справа в тому, що гіркий шоколад має високий рівень антиоксидантів. Останні дослідження підтверджують, що у людей, які з’їдали три плитки чорного шоколаду на місяць, ризик смерті на третину нижчий, ніж у тих, хто не вживав шоколад.

Таким чином, регулярне вживання шоколаду знижує ризик розвитку серцево-судинних та онкологічних захворювань. Чим вище вміст какао в шоколаді, тим він корисніший.

Низка досліджень доводить, що гіркий шоколад знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращує функції мозку, зменшує запальні процеси та резистентність до інсуліну.

Дослідники встановили, що комбінація гіркого шоколаду та цинку дає особливий результат. Як відомо, цинк допомагає організму боротися з бактеріями, а поліфеноли, що містяться в гіркому шоколаді, – це потужні антиоксиданти.

До того ж шоколад може допомогти схуднути. Шматок чорного шоколаду за 20 хвилин до їжі викликає збільшення кількості гормонів ситості, і тим самим скорочує кількість їжі, яку людина хотіла вживати.

Про користь і шкоду шоколаду давно ведуть суперечки, але все ж таки варто вірити вченим. Необхідно остерігатися підробок. Завжди уважно вивчайте склад шоколаду. Якщо на пакуванні зазначено, що у складі какао-порошок, це неякісна підробка. Зазначимо, що справжнє какао-масло, яке міститься у шоколаді, захищає зуби від карієсу, оскільки покриває їх захисною плівкою.

Якщо на упаковці зазначено, що у складі гідрожири або рослинні жири, це явна підробка. Також справжній шоколад не може зберігатись довше 6-8 місяців. А десертний або шоколад із начинкою – не більше 4 місяців. Якщо у шоколаду термін придатності 1 рік або більше, то швидше за все, до нього додали багато консервантів і антиокислювачів.