Названо найбільш невезучі знаки гороскопу: в літаку біля них краще не сідати

Існує категорія людей, які постійно потрапляють в халепу. Вони ніби магнітом притягують до себе неприємності, а їхнє життя – це суцільна «чорна смуга».





Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку невідоме слово «удача». Вони завжди знаходять собі проблеми, та ще й заражають «хронічним нефартом» усіх навколо.

Діва

Представники цього знаку зазвичай перфекціоністи. Вони схильні перебільшувати свої проблеми, адже вважають, що все в житті повинно складатися ідеально. Однак невдачі Дів не завжди є плодом їхньої уяви. Уродженці знаку геть не вміють обирати собі друзів. Їх постійно намагаються використати, завдаючи неймовірного болю.

Терези

Народжені під цим сузір’ям люди надзвичайно довірливі. Обвести Терези навкруг пальця легше, ніж будь-якого іншого представника зодіаку. Вони постійно стають жертвами афер, та попадаються у чіпкі лапи шахраїв, зазнаючи грошових втрат через власну наївність.

Близнюки

Близнюки чудово вміють заговорювати зуби та обманювати. Однак і самі частенько ведуться на брехню. Хитрощі представників цього знаку завжди повертаються їм сторицею. Близнюки постійно змінюють свою думку, чим вміло користується їхнє оточення. Саме тому невдачі на роботі та постійні сімейні суперечки – для них звична справа.

Стрільці

Стрільці дуже легко закохуються. Та поринаючи з головою у стосунки часто залишаються біля розбитого корита. Їх обманюють та зраджують, після чого щирі представники знаку взагалі перестають довіряти людям. Не щастить Стрільцям і з транспортом. Тож краще не сідати із ними в один автомобіль, чи навіть літак. Біди не оминути.

Водолій

Уродженці знаку патологічно чесні люди. Навіть у ситуації, коли правда може лише зашкодити, вони все одно висловлять все як на духу. Водолій ніколи не задумується над наслідками своєї прямоти та відвертості, за що йому нерідко мстяться ображені знайомі.