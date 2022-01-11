Масово крадуть гроші з карток ПриватБанку: нова схема обману українців

Шахраї створили новий спосіб викрасти гроші з карток Приватбанку.





ПриватБанк – найбільший та найпопулярніший банк України. Не дивно, що його клієнти стають жертвами шахраїв. Тепер зловмисники замінюють SIM-картку. Мобільні оператори мають інформацію лише про абонентів, які перейшли на контрактну форму обслуговування. Але більшість українців досі користуються щомісячною передоплатою, тому оператори нічого про них не знають.

Замінити таку сім-карту дуже просто. Цим і користуються шахраї. Отримавши доступ до номера телефону, вони автоматично отримають доступ до програми Приват24 та інших онлайн-банків.

Як ускладнити доступ до своїх грошей:

користуватися карткою з чіпом, оскільки його складніше скопіювати;

встановити ліміт на оплату в інтернеті та збільшити лише для конкретної покупки;

замовляти іменну картку та обов’язково встановлювати PIN-код.

Тільки цих заходів недостатньо. Щоб бути впевненим у збереженні своїх коштів, фахівці рекомендують.

Використовувати двофакторну аутентифікацію. Цей метод дозволить отримати доступ до банківського кабінету тільки після додаткового підтвердження як смс-повідомлення з одноразовим кодом, який потрібно буде внести перш, ніж увійти в інтернет-банкінг.

Складний пароль телефону. Не варто використовувати пароль із 4 однакових цифр. Придумайте щось складне, щоб у разі втрати телефону шахрай не міг швидко отримати доступ. Оптимальний варіант – встановити блокування за відбитком пальця або підключити функцію розпізнавання обличчя.

PIN-код для SIM-картки. Нині мало хто користується цією функцією. А дарма. Встановивши пароль на сім-карту, ви зробите її захищеною від шахраїв.

Вимкнути відображення вхідних повідомлень на екрані. Навіть на заблокованому телефоні можна бачити вхідні повідомлення. Щоб їх не могли бачити сторонні, змініть конфіденційність.

Відв’язування банківської картки від номера телефону. Якщо ви зберігаєте на карті суттєву суму, відв’яжіть ваш номер від банківської картки.