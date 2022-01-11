Массово крадут деньги с карт ПриватБанка: новая схема обмана украинцев

Мошенники создали новый способ похитить деньги с карт Приватбанка.





ПриватБанк – самый крупный и наиболее популярный банк Украины. Не удивительно, что именно его клиенты становятся жертвами мошенников. Теперь злоумышленники заменяются SIM-карту. У мобильных операторов есть информация лишь об абонентах, которые перешли на контрактную форму обслуживания. Но большинство украинцев до сих пор пользуются ежемесячной предоплатой, а потому операторы ничего о них не знают.

Заменить такую сим-карту очень просто. Этим и пользуются мошенники. Получив доступ к номеру телефона, они автоматически получат доступ к приложению Приват24 и другим онлайн-банкам.

Как усложнить доступ к своим деньгам:

пользоваться картой с чипом, так как его сложнее скопировать;

установить лимит на оплату в интернете и увеличить лишь для конкретной покупки;

заказывать именную карту и обязательно устанавливать PIN-код.

Только этих мер недостаточно. Чтобы быть уверенным в сохранности своих средств, специалисты рекомендуют.

Использовать двухфакторную аутентификацию. Этот метод позволит получить доступ к банковскому кабинету только после дополнительного подтверждения в виде смс-сообщения с одноразовым кодом, который нужно будет внести прежде, чем войти в интернет-банкинг.

Сложный пароль на телефоне. Не стоит использовать пароль с 4 одинаковых цифр. Придумайте что-нибудь сложное, чтобы в случае потери телефона мошенник не мог быстро получить доступ. Оптимальный вариант – установить блокировку по отпечатку пальца или подключить функцию распознавания лица.

PIN-код для SIM-карты. Сейчас мало кто пользуется этой функцией. А зря. Установив пароль на сим-карту, вы сделаете ее защищенной от мошенников.

Выключить отображения входящих сообщений на экран. Даже на заблокированном телефоне можно видеть входящие сообщения. Чтобы их не могли видеть посторонние, измените настройки конфиденциальности.

Отвязка банковской карты от номера телефона. Если вы храните на карте существенную сумму, то отвяжите ваш номер от банковской карты.