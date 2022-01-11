Інтернет стане розкішшю: скільки доведеться платити за доступ до мережі

Ціни стрімко зростають і плата за інтернет не є винятком. Провайдери масово заявляють, що вони змушені підвищувати вартість інтернету через збільшення мінімальної зарплати, високу вартість електрики та подорожчання матеріалів для модернізації мережі.





Як повідомляє Інтернет-асоціація України, головною причиною підвищення цін на інтернет є інфляція. Станом на кінець листопада 2021 року рівень інфляції сягнув 10,3%. Також провайдерів змушує підвищувати ціни на подорожчання проводів (зростання витрат на логістику) та підвищення мінімальної зарплати.

Найближчим часом економ-пакет інтернету на швидкості 100 Мбіт/с коштуватиме на рівні 300 гривень на місяць. І це ще дуже дешево, адже у більшості країн Європи доступ до інтернету коштує в рази дорожче. У великих містах із великою конкуренцією провайдерів підвищення ціни буде не так значним.

За словами члена правління асоціації Олександра Арутюняна, на вартість інтернету також вплине ціна доступу до проводів «Укртелекому». Нагадаємо, що в Інтернет-Асоціації останнє підвищення тарифу “Укртелекому” називають економічно неґрунтованим. У зв’язку з цим вони надіслали листа до офісу президента та Мінцифри.

Також підвищення пов’язане із подорожчанням матеріалів для мереж провайдерів. Підвищення вартості кабелю викликане тим, що у жовтні Окружний адмінсуд Києва заблокував останнє рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. У ньому йшлося про те, що використання митних зборів на кабелі, а суд дав дозвіл на митний збір у розмірі 20%. Це призведе до того, що вартість інтернет послуг підвищиться.

Також сучасні умови диктують нові вимоги до контенту HD і 4К, а значить, мережі необхідно модернізувати. Враховуючи, що багато років провайдери не підвищували тарифи і навіть регулярно влаштовували пільгові умови користування для нових клієнтів, подальше надання послуг за тарифами, що діють, невигідне.