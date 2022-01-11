Интернет станет роскошью: сколько придется платить за доступ к сети

Цены стремительно растут и плата за интернет не исключение. Провайдеры массово заявляют, что они вынуждены повышать стоимость интернета в связи с увеличением минимальной зарплаты, высокой стоимости электричества и подорожание материалов для модернизации сети.





Как сообщает Интернет-ассоциация Украины, главная причина повышения цен на интернет – инфляция. Состоянием на конец ноября 2021 года уровень инфляции достиг 10,3%. Также провайдеров вынуждает повышать цены подорожание проводов (рост расходов на логистику) и повышение минимальной зарплаты.

В ближайшее время эконом пакет интернета на скорости 100 Мбит/с будет стоить на уровне 300 гривен на месяц. И это еще очень дешево, ведь в большинстве стран Европы доступ к интернету стоит в разы дороже. В крупных городах с большой конкуренцией провайдеров повышение цены будет не столько значительным.

По словам члена правления ассоциации Олександра Арутюняна, на стоимость интернета тоже повлияет цена доступа к проводам «Укртелекома». Напомним, что в Интернет-Ассоциации последнее повышение тарифа «Укртелекома» называют экономически негрунтованным. В связи с этим они направили письмо в офис президента и Минцифры.

Также повышение связано с подорожанием материалов для сетей провайдеров. Повышение стоимость кабеля вызвано тем, что в октябре Окружной админсуд Киева заблокировал последнее решение Межведомчей комиссии с международной торговли. В нем говорилось о том, что внедрение таможенных сборов на кабели, а суд дал разрешение на таможенный сбор в размере 20%. Это приведет к тому, что стоимость интернет услуг повысится.

Также современные условия диктуют новые требования к контенту в HD и 4К, а значит, сети необходимо модернизовать. Учитывая, что многие года провайдеры не повышали тарифы и даже регулярно устраивали льготные условия пользования для новых клиентов, дальнейшее предоставление услуг по действующим тарифам невыгодное.