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Названы самые надежные смартфоны и те, которые не стоят ни копейки

11.01.2022
1 хвилина на прочитання

Каждый современный молодой человек имеет смартфон. Более того, смартфоны это то, что есть даже у первоклассников и пенсионеров. Это связь с близкими и всем миром, это море информации, общения, развлечения. Согласитесь, забыв дома смартфон мы чувствуем себя “как без рук”.


Несмотря на то, что на первый взгляд смартфоны есть у каждого, и каждый год производители выпускают сотни новых моделей. Все они регулярно сменяют друг друга, и пользуются хорошим спросом. Люди пытаются заменить свои старые модели на более инновационные, более красивые, оригинальные или просто более современные. Выбирая новый гаджет, мы в основном ориентируемся на бюджет, надежность девайса, его характеристики.

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Если вы в поиске нового смартфона, следующая информация будет для вас очень полезной. Известный блогер Зак Нельсон, часто устраивающий обзор техники, рассказал, какие из современных смартфонов достойны внимания, а с которыми у вас возникнет много проблем.

Нельсон назвал несколько смартфонов, которым дал определенные “номинации”

В обзорах принимали участие смартфоны, выпущенные в 2021 году. Они набрали больше всего обсуждений. Это интересные новинки, представленные в разном ценовом сегменте.

Смартфон Kyocera Duraforce Ultra 5G

То вот:

  1. Самый простой и легкий в ремонте Fairphone 4. Заметим, что в Украине этот смартфон не популярен и купить его здесь не очень просто.
  2. Самый непригодный для ремонта: iPhone 13 Pro Max. Да да, мало того, что стоит новейшая модель айфона почти 2000 долларов да еще и отремонтировать его в случае чего очень сложно, и невероятно дорого.
  3. Самый инновационный смартфон: Samsung Galaxy Z Flip 3. Это та модель, которая складывается пополам и становится компактного размера. Стоит телефон 800–900 долларов.
  4. Самый надежный смартфон: Kyocera Duraforce Ultra 5G. Этому телефону не страшно ничего. Наверное, ему ничего не случится, даже если он попадет под колеса авто. Правда, для любителей изящного дизайна он будет слишком брутальным.
  5. Наименее надежный смартфон: Legion Duel 2. Новинка от Lenovo, которая оказалась довольно ненадежной на практике.

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11.01.2022
1 хвилина на прочитання

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