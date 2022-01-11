Названы самые надежные смартфоны и те, которые не стоят ни копейки
Каждый современный молодой человек имеет смартфон. Более того, смартфоны это то, что есть даже у первоклассников и пенсионеров. Это связь с близкими и всем миром, это море информации, общения, развлечения. Согласитесь, забыв дома смартфон мы чувствуем себя “как без рук”.
Несмотря на то, что на первый взгляд смартфоны есть у каждого, и каждый год производители выпускают сотни новых моделей. Все они регулярно сменяют друг друга, и пользуются хорошим спросом. Люди пытаются заменить свои старые модели на более инновационные, более красивые, оригинальные или просто более современные. Выбирая новый гаджет, мы в основном ориентируемся на бюджет, надежность девайса, его характеристики.
Если вы в поиске нового смартфона, следующая информация будет для вас очень полезной. Известный блогер Зак Нельсон, часто устраивающий обзор техники, рассказал, какие из современных смартфонов достойны внимания, а с которыми у вас возникнет много проблем.
Нельсон назвал несколько смартфонов, которым дал определенные “номинации”
В обзорах принимали участие смартфоны, выпущенные в 2021 году. Они набрали больше всего обсуждений. Это интересные новинки, представленные в разном ценовом сегменте.
То вот:
- Самый простой и легкий в ремонте Fairphone 4. Заметим, что в Украине этот смартфон не популярен и купить его здесь не очень просто.
- Самый непригодный для ремонта: iPhone 13 Pro Max. Да да, мало того, что стоит новейшая модель айфона почти 2000 долларов да еще и отремонтировать его в случае чего очень сложно, и невероятно дорого.
- Самый инновационный смартфон: Samsung Galaxy Z Flip 3. Это та модель, которая складывается пополам и становится компактного размера. Стоит телефон 800–900 долларов.
- Самый надежный смартфон: Kyocera Duraforce Ultra 5G. Этому телефону не страшно ничего. Наверное, ему ничего не случится, даже если он попадет под колеса авто. Правда, для любителей изящного дизайна он будет слишком брутальным.
- Наименее надежный смартфон: Legion Duel 2. Новинка от Lenovo, которая оказалась довольно ненадежной на практике.
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