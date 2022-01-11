Названы самые надежные смартфоны и те, которые не стоят ни копейки

Каждый современный молодой человек имеет смартфон. Более того, смартфоны это то, что есть даже у первоклассников и пенсионеров. Это связь с близкими и всем миром, это море информации, общения, развлечения. Согласитесь, забыв дома смартфон мы чувствуем себя “как без рук”.





Несмотря на то, что на первый взгляд смартфоны есть у каждого, и каждый год производители выпускают сотни новых моделей. Все они регулярно сменяют друг друга, и пользуются хорошим спросом. Люди пытаются заменить свои старые модели на более инновационные, более красивые, оригинальные или просто более современные. Выбирая новый гаджет, мы в основном ориентируемся на бюджет, надежность девайса, его характеристики.

Если вы в поиске нового смартфона, следующая информация будет для вас очень полезной. Известный блогер Зак Нельсон, часто устраивающий обзор техники, рассказал, какие из современных смартфонов достойны внимания, а с которыми у вас возникнет много проблем.

Нельсон назвал несколько смартфонов, которым дал определенные “номинации”

В обзорах принимали участие смартфоны, выпущенные в 2021 году. Они набрали больше всего обсуждений. Это интересные новинки, представленные в разном ценовом сегменте.

То вот: