Названо найнадійніші сучасні смартфони і ті, які не вартують ні копійки

Кожна сучасна молода людина має смартфон. Ба більше, смартфони це те, що є вже навіть у першокласників та пенсіонерів. Це зв’язок з близькими та всім світом, це море інформації, спілкування, розваги. Погодьтеся, забувши вдома смартфон ми почуваємось “як без рук”.





Попри те, що здавалося б смартфони є у кожного, та щороку виробники випускають сотні нових моделей, всі вони регулярно змінюють одна одну, і мають хороший попит. Люди намагаються замінити свої старі моделі на більш інноваційні, красивіші, оригінальніші, чи просто більш сучасні. Вибираючи новий гаджет ми в основному орієнтуємось на бюджет, надійність девайсу, його характеристики.

Якщо ви саме в пошуку нового смартфона, наступна інформація буде для вас дуже корисною. Відомий блогер Зак Нельсон, який часто влаштовує огляд техніки, розповів, які з сучасних смартфонів варті уваги, а з якими у вас виникне багато проблем.

Нельсон назвав кілька смартфонів, яким дав певні “номінації”

В оглядах брали участь смартфони випущені у 2021 році. Вони набрали найбільше обговорень. Це цікаві новинки, представлені у різному ціновому сегменті.

Отож: