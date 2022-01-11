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Названо найнадійніші сучасні смартфони і ті, які не вартують ні копійки

11.01.2022
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Кожна сучасна молода людина має смартфон. Ба більше, смартфони це те, що є вже навіть у першокласників та пенсіонерів. Це зв’язок з близькими та всім світом, це море інформації, спілкування, розваги. Погодьтеся, забувши вдома смартфон ми почуваємось “як без рук”.


Попри те, що здавалося б смартфони є у кожного, та щороку виробники випускають сотні нових моделей, всі вони регулярно змінюють одна одну, і мають хороший попит. Люди намагаються замінити свої старі моделі на більш інноваційні, красивіші, оригінальніші, чи просто більш сучасні. Вибираючи новий гаджет ми в основному орієнтуємось на бюджет, надійність девайсу, його характеристики.

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Якщо ви саме в пошуку нового смартфона, наступна інформація буде для вас дуже корисною. Відомий блогер Зак Нельсон, який часто влаштовує огляд техніки, розповів, які з сучасних смартфонів варті уваги, а з якими у вас виникне багато проблем.

Нельсон назвав кілька смартфонів, яким дав певні “номінації”

В оглядах брали участь смартфони випущені у 2021 році. Вони набрали найбільше обговорень. Це цікаві новинки, представлені у різному ціновому сегменті.

Смартфон Kyocera Duraforce Ultra 5G

Отож:

  1. Найбільш простий та легкий у ремонті: Fairphone 4. Зауважимо, що в Україні цей смартфон не популярний та й купити його тут не дуже просто.
  2. Найменш придатний до ремонту: iPhone 13 Pro Max. Так так, мало того, що коштує найновіша модель айфонів майже 2000 доларів так ще й відремонтувати його в разі чого дуже складно, і неймовірно дорого.
  3. Найінноваційніший смартфон: Samsung Galaxy Z Flip 3. Це та модель, яка складається навпіл і стає компактного розміру. Коштує телефон 800-900 доларів.
  4. Найнадійніший смартфон: Kyocera Duraforce Ultra 5G. Цьому телефону не страшно нічого. Напевно йому нічого не трапиться, навіть якщо він потрапить під колеса авто. Щоправда для любителів витонченого дизайну він буде надто брутальним.
  5. Найменш надійний смартфон: Legion Duel 2. Новинка від компанії Lenovo, яка виявилася доволі ненадійною на практиці.

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11.01.2022
1 хвилина на прочитання

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