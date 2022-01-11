Названо найнадійніші сучасні смартфони і ті, які не вартують ні копійки
Кожна сучасна молода людина має смартфон. Ба більше, смартфони це те, що є вже навіть у першокласників та пенсіонерів. Це зв’язок з близькими та всім світом, це море інформації, спілкування, розваги. Погодьтеся, забувши вдома смартфон ми почуваємось “як без рук”.
Попри те, що здавалося б смартфони є у кожного, та щороку виробники випускають сотні нових моделей, всі вони регулярно змінюють одна одну, і мають хороший попит. Люди намагаються замінити свої старі моделі на більш інноваційні, красивіші, оригінальніші, чи просто більш сучасні. Вибираючи новий гаджет ми в основному орієнтуємось на бюджет, надійність девайсу, його характеристики.
Якщо ви саме в пошуку нового смартфона, наступна інформація буде для вас дуже корисною. Відомий блогер Зак Нельсон, який часто влаштовує огляд техніки, розповів, які з сучасних смартфонів варті уваги, а з якими у вас виникне багато проблем.
Нельсон назвав кілька смартфонів, яким дав певні “номінації”
В оглядах брали участь смартфони випущені у 2021 році. Вони набрали найбільше обговорень. Це цікаві новинки, представлені у різному ціновому сегменті.
Отож:
- Найбільш простий та легкий у ремонті: Fairphone 4. Зауважимо, що в Україні цей смартфон не популярний та й купити його тут не дуже просто.
- Найменш придатний до ремонту: iPhone 13 Pro Max. Так так, мало того, що коштує найновіша модель айфонів майже 2000 доларів так ще й відремонтувати його в разі чого дуже складно, і неймовірно дорого.
- Найінноваційніший смартфон: Samsung Galaxy Z Flip 3. Це та модель, яка складається навпіл і стає компактного розміру. Коштує телефон 800-900 доларів.
- Найнадійніший смартфон: Kyocera Duraforce Ultra 5G. Цьому телефону не страшно нічого. Напевно йому нічого не трапиться, навіть якщо він потрапить під колеса авто. Щоправда для любителів витонченого дизайну він буде надто брутальним.
- Найменш надійний смартфон: Legion Duel 2. Новинка від компанії Lenovo, яка виявилася доволі ненадійною на практиці.
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