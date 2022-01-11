Ніколи не передаровуйте ці подарунки, щоб не накликати біду

Отримати на Новий рік непотрібну річ, начебто, звичайна справа. Такі речі зазвичай передаровуються. Але чи знаєте ви, що є подарунки, які категорично не можна дарувати, щоб не накликати біду.





З давніх-давен вірять, що передаровувати подарунки не можна. Справа в тому, що раніше подарунки майстрували своїми руками і в них вкладали частину душі, отже, вони були заряджені енергетикою для нового власника. Такі речі вважалися талісманами та приносили удачу та щастя. Передарувати такий подарунок – означало відмовитись від позитивної енергетики.

Тепер вручну подарунки роблять дуже нечасто. Але й їх передаровувати небажано. Разом з подарунком людина отримує благословення Всесвіту. Відмовляючись від презенту, вона ніби заявляє, що більше не потрібні такі подарунки, а отже, добровільно відмовляється від удачі та благополуччя.

Що можна передарувати

Але є речі, які таки можна передарувати. Йдеться про предмети, що передаються з покоління до покоління. Але такі речі мають залишатися в одній сім’ї, неприпустимо вручити такий подарунок сторонній людині.

Без сумніву, можна передарувати річ, куплену в найближчому магазині навмання, яку вам вручили на знак пошани. Такий подарунок не несе ні поганого, ні хорошого. Це правило поширюється на подарунки від малознайомих людей.

Не поспішайте викидати подарунки, які вам не підійшли чи не сподобалися. Завжди можна відвести непотрібні речі до дитячого будинку чи гуманітарної організації.

Як передарувати подарунок

Якщо сталося так, що вам потрібно передарувати подарунок, то зробіть це щиро. Не допустіть, щоб людина дізналася, що ви даруєте непотрібну річ.

Також не варто дарувати речі, які довгий час були у вашому будинку. Вони вже вбрали вашу енергетику. Упаковку, листівку та стрічку в такому подарунку також варто замінити. Особливо красиво вийде, якщо упакувати його в кольори, які любить отримувач подарунка. До того ж це додасть подарунку індивідуальності та допоможе продемонструвати уважність до деталей.