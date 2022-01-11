Никогда не передаривайте эти подарки, чтобы не навлечь беду

Получить на Новый год ненужную вещь, казалось бы, обычное дело. Такие вещи обычно передариваются. Но знаете ли вы, что есть подарки, которые категорически нельзя передаривать, чтобы не навлечь беду.





С давних времен верят, что передарить подарки нельзя. Дело в том, что раньше подарки мастерили своими руками и в них вкладывали часть души, а значит, они были заряжены энергетикой для нового владельца. Такие вещи считались талисманами и приносили удачу и счастье. Передарить такой подарок означало отказаться от позитивной энергетики.

Теперь в ручную подарки делают очень нечасто. Но и их передаривать нежелательно. Вместе подарком человек получает благословение Вселенной. Отказываясь от презента, он говорит, что ему больше не нужны такие подарки, а значит, добровольно отказывается от удачи и благополучия.

Что можно передарить

Но есть вещи, которые все-таки можно передарить. Речь идет о предметах, которые передаются из поколения в поколение. Но такие вещи должны оставаться в одной семьи, недопустимо вручить такой подарок постороннему человеку.

Без сомнений, можно передарить вещь, купленную в ближайшем магазине наугад, которую вам вручили в знак уважения. Такой подарок не несет в себе ни плохого, ни хорошего. Это же правило распространяется на подарки от малознакомых людей.

Не спешите выбрасывать подарки, которые вам не подошли или не понравились. Всегда можно отвести ненужные вещи в детский дом или гуманитарную организацию.

Как передарить подарок

Если случилось так, что вам нужно передарить подарок, то сделайте это искренне. Не допустите, чтобы человек узнал, что вы передариваете ненужную вещь.

Также не стоит передарить подарки, которые долгое время были в вашем доме. Они уже впитали вашу энергетику. Упаковку, открытку и ленточку в таком подарке тоже стоит заменить. Особенно красиво получится, если упаковать его в цвета, которые любит получатель подарка. К тому же это придаст подарку индивидуальности и поможет продемонстрировать внимательность к деталям.