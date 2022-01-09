6 тысяч гривен за 25-копеечную монету: украинцам предлагают серьезные деньги за редкие экземпляры

С 1 октября 2020 года с оборота вышли монеты номиналом 25 копеек. Еще до 30 сентября 2021 года их можно было обменять в любом банке Украины. Сейчас же 25-копеечные монеты стали обычным мусором. Но есть особо ценные экземпляры, которые можно продать за существенные деньги.





Сейчас в обороте всего семь номиналов монет – 10, 25 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 гривен. При этом разменная монета с самым низким номиналом – 10 копеек.

За редкие монеты можно получить сумму, которая в тысячи раз превышает номинал.

Для коллекционеров и нумизматов ценность монеты выражается двумя параметрами – редкость и сохранность. Для оценки редкостности монеты учитываются такие факторы: год выпуска, монетный двор, наличие дефектов или брака. А вот касательно сохранности, тут все гораздо проще. Чем лучшее состояние монеты, тем она дороже. Изношенная монета заинтересует коллекционера только, если она очень и очень редкая.

В последнее время монета номиналом 25 копеек ДАГ 1992 года выпуска оценивается в 250 долларов. Такой лот выставлен на сайте Violity.com. Состоянием на 7 января стоимость монеты достигла 6 871 гривен. При этом за ней следят аж 70 человек, из них 18 сделали ставки.

О товаре известно только то, что это одна из первых в независимой Украине 25-копеечных монет. Сделана она из латуни. Лот находится в Ивано-Франковске.

Особенно ценными считаются монеты, у которых:

широкий герб;

затертые листья;

гладкий гурт;

специфическая двойка.

Напомним, что украинские монеты начали чеканить с 1992 года. Над изображениями монет работал украинский художник Василий Лопата.

Большинство монет номиналом 25 копеек не несут никакой ценности. Но есть отдельные экземпляры, которые можно продать по 4000 гривен и даже больше.