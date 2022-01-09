1 000 000 гривень за радянську монету: як українці заробляють на старих копійках

Українці просять за радянські монети цілі статки. На сайті violity.com можна побачити оголошення про продаж старовинних монет за мільйон гривень за одиницю. Зазирніть у свої скарбнички.





Часто українці викидають старі радянські монети, вважаючи, що вони не несуть жодної цінності. Але за деякими монетами досі ганяються колекціонери та нумізмати.

Один із найдорожчих лотів на сайті аукціонів – 1 копійка 1949 року. Її продають за 1 мільйон 111 тисяч гривень.

Також на продаж виставлено 5 копійок 1924 року. Власник просить за монету 250 тисяч гривень. На монеті чітко видно напис «Пролетарі всіх країн об’єднуйтесь».

Стільки ж просять за 5 копійок 1931 року. Обидва лоти належать одному продавцю. Якщо йому вдасться продати обидві 5-копійочні монети, він зможе заробити понад півмільйона гривень.

Інший продавець пропонує купити 5 копійок 1955 року лише за 100 000 гривень. Власник зазначає, що монета не в кращому стані. Також додано фото.

Але спеціалістів це не зупинить. Старовинну монету можна реставрувати, якщо вона справді цінна.

Як бачимо на цих прикладах, викидати дрібні радянські монети не варто. Незважаючи на те, що вони вийшли з обороту кілька десятиліть тому і зроблені не з дорогоцінних металів, на них можна непогано заробити. А тому варто переглянути вміст скарбничок та скриньок, можливо і у вас є цінна старовинна монета, яка змінить ваше життя.

Зазначимо, що цінність мають далеко не всі старовинні монети. Зазвичай колекціонери шукають монети з браком, наприклад, відсутність якоїсь лінії або насічки істотно підвищує вартість, як і малий тираж.