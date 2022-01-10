1 000 000 гривен за советскую монету: как украинцы зарабатывают на старых копейках

Украинцы просят за советские монеты целые состояния. На сайте violity.com можно увидеть объявления о продаже старинных монет по миллиону гривен за единицу. Посмотрите в свои копилки.





Частенько украинцы выбрасывают старые советские монеты, считая, что они не несут никакой ценности. Но за некоторыми монетами до сих пор гоняются коллекционеры и нумизматы.

Один из самых дорогих лотов на сайте аукционов – 1 копейка 1949 года. Ее продают за 1 миллион 111 тысяч гривен.

Также на продажу выставлены 5 копеек 1924 года. Владелец просит за монету 250 тысяч гривен. На монете отчетлива видна надпись «Пролетарии всех стран объединяйтесь».

Столько же просят за 5 копеек 1931 года. Оба лота принадлежат одну продавцу. Если ему удастся продать обе 5-копеечные монеты, он сможет заработать более полмиллиона гривен.

Другой продавец предлагает купить 5 копеек 1955 года всего за 100 000 гривен. Владелец указывает, что монета не в лучшем состоянии. Также добавлены фото.

Но специалистов это не остановит. Старинную монету можно привести в порядок, если она действительно ценная.

Как видим на этих примерах, выбрасывать мелкие советские монеты не стоит. Несмотря на то, что они вышли с оборота несколько десятилетий назад и сделаны не из драгоценных металлов, на них можно неплохо заработать. А потому стоит пересмотреть копилки и шкатулки, возможно и у вас есть ценная старинная монета, которая изменит вашу жизнь.

Отметим, что ценность несут далеко не все старинные монеты. Обычно коллекционеры ищут монеты с браком, например, отсутствие какой-то линии или насечки существенно повышает стоимость, так же как и малый тираж.