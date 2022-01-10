Шукаєте працівників і вказали вік чи стать у вакансії: готуйте 65 000 гривень на штраф

У цьому матеріалі розповідаємо, за що можна заплатити штраф та кому варто побоюватися.





Українських роботодавців будуть штрафувати за досить нестандартне порушення.

Вже з 8 січня набула чинності зміна ЗУ «Про рекламу». Згідно з нововведенням, українським роботодавцям заборонять вказувати у вакансіях про переваги у статі, віці, расі тощо. Вимоги, що не стосуються прямого виконання обов’язків, будуть каратися фінансово.

Виходячи з норм закону, рекламою, у разі розміщення вакансій, вважається інформація щодо людини, яка розповсюджується в будь-якій формі та мета якої створення або підтримка поінформованості, спрямовані на кінцевого споживача. Якщо простими словами, то вимоги у вакансіях рекламують робоче місце, а тому роботодавці зобов’язані виключити з оголошення про роботу всі вимоги соціального характеру (стаття, вік, раса, майновий стан, місце проживання, наявність дітей та інше). Недотримання нових вимог ЗУ «Про рекламу» тягне штрафні санкції. Ігнорування нових вимог призведе до сплати штрафу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Станом на січень 2022 року – це 65 тисяч гривень.

Штраф доведеться платити лише за умови правильної фіксації порушення. Держава вже розробила алгоритм: