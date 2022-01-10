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Ищете работников и указали возраст или пол в вакансии: готовьте 65 000 гривен на штраф

10.01.2022
1 хвилина на прочитання

В этом материале рассказываем, за что можно заплатить штраф и кому стоит опасаться.


Украинских работодателей будут серьезно штрафовать за довольно-таки нестандартное нарушение.

Уже с 8 января в силу вступило изменение ЗУ «О рекламе». Согласно нововведению, украинским работодателям запретят указывать в вакансиях о предпочтениях в поле, возрасте, расе и тому подобном. Требования, которые не касаются прямого выполнения обязанностей будут наказываться финансово.

Исходя из норм закона, рекламой, в случае с размещением вакансий, считается информация относительно человека, распространяемая в любой форме и цель которой создание или поддержка осведомленности, направленные на конечного потребителя.  Если простыми словами, то требования в вакансиях рекламируют рабочее место, а потому работодатели обязаны исключить из объявления о работе все требования социального характера (пол, возраст, раса, имущественное положение, место жительства, наличие детей и прочее).

Несоблюдение новых требований ЗУ «О рекламе» тянет за собой штрафные санкции. Игнорирование новых требований приведет к уплате штрафа в размере 10 минимальных заработных плат. Состоянием на январь 2022 года – это 65 тысяч гривен.

Штраф придется платить лишь при условии правильной фиксации нарушения. Государство уже разработало алгоритм:

  • Государственная служба, регулирующая вопросы труда, составит документацию относительно штрафа. К документу прикрепляется акт проверки, в том числе результаты рассмотрения дела, изучения материалов и обнаружения оснований для штрафа.
  • Нанимателя обяжут заплатить штраф по месту регистрации ФОП или юридического лица. На это у работодателя будет 15 дней. Отсчет ведется с момента вручения распорядительного документа от Гоструда.
  • Отказ уплачивать штраф без оспорения распорядительного документа невозможен. Сумму штрафа стянут через суд. Работодатель имеет право подать жалобу на содержание распорядительного документа.

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10.01.2022
1 хвилина на прочитання

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