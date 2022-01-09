Стало известно, кому будет легче всего найти работу в 2022 году: самые востребованные профессии

В 2022 году в Украине ожидается повышенный спрос на IT-специалистов, медиков, менеджеров по продажам, специалистов логистического сектора и работников финансовой сферы. Им будет проще всего найти работу.





По данным портала с подбора кадров grc.ua, помимо айтишников, в Украине сейчас острая нехватка специалистов в следующих отраслях:

медицина и фармакология;

логистика и транспорт;

маркетинг и реклама;

менеджеры по продажам в сегменте B2B;

работники сферы финансов.

По словам руководителя отдела аналитики кадрового портала grc.ua Русланы Березивской, на протяжении прошлого года был повышен спрос на специалистов сферы продаж. В 2022 году тенденция сохранилась, а за счет продуктивного ритейла количество вакансий будет увеличиться. Также в связи с развитием e-commerce предполагается рост спроса на специалистов по закупкам, логистов и сотрудников call-центров.

По словам специалиста по трудоустройству Валентина Бардадыма, ожидается существенный спрос на сотрудников разного звена в сфере производства и агробизнеса. В этих секторах нужны не только специалисты узкого профиля, аи обычные рабочие. То есть у людей без высшего образования есть все шансы уже весной найти стабильную высокооплачиваемую работу в сфере агробизнеса.

Отметим, что спрос на простых рабочих постоянно растет. Дело в том, что представители рабочих профессий все чаще выезжают за границу в поисках достойной оплаты труда. В связи с этим в Украине ощущается дефицит рабочих рук. А значит, в 2022 году стоит ожидать повышения заработных плат в так называемых «синих воротничков».

Отметим, что средняя зарплата по Киеву сейчас составляет 18 тысяч гривен. В то же время средняя зарплата в Днепре на уровне 15 тысяч гривен на месяц, в Запорожье – это всего 12,5 тысяч гривен.