Гривня стрімко падає: яким буде курс долара на понеділок, 10 січня

Останні торги тижня показали, що гривня знову просідає щодо долара та євро.





Національний банк встановив офіційний курс долара на понеділок, 10 січня, на рівні 27,49 гривні за долар. Це на 4 копійки вище за показники четверга, 6 січня. Євро подорожчало на 6 копійок і тепер за одиницю просять 31,1 гривні.

Ситуація на міжбанку

У четвер, 6 січня, на міжбанківських торгах котирування стартували з 27,5-27,52 гривні за долар. А це на 5 копійок вище, ніж завершення торгів у середу, 5 січня.

Попит на валюту перевищував пропозицію. Це призвело до того, що об 11 годині долар виріс до 27.52-27,54 гривні за одиницю. Але вже після 12-тої, коли основну частину запитів на іноземну валюту задовольнили, котирування просіли до рівня 27,48-27,5 гривень за одиницю. На завершення дня курс трохи зріс та зафіксувався на рівні 27,49-27,51 гривні за одиницю.

Національний банк України не брав участі у торгах. За день учасники ринку через термінал Bloomberg здійснили угод на суму 125 мільйонів доларів.

Курс валют в обмінниках

До вечора 6 січня котирування купівлі долара на ринку готівки не змінилися щодо ранкових показників. У продажу курс підвищився на 1 копійку. А ось курс євро у продажу не змінився, а у покупці виріс на 1 копійку.

У банках та обмінних пунктах котирування долара та євро були на рівні 27,38-27,6 та 30,8 та 31,15 гривні за одиницю відповідно.

Як бачимо, поки що ситуація з курсом валют стабілізувалася. Подальший розвиток подій залежить від багатьох факторів. Подальшу тенденцію можна буде спостерігати вже із понеділка, 10 січня. А вже за тиждень ми побачимо, який напрямок візьме гривня.