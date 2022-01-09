Гривна стремительно падает: курс доллара на понедельник, 10 января

Последние торги недели показали, что гривна снова проседает относительно доллара и евро.





Национальный банк установил официальный курс доллара на понедельник, 10 января на уровне 27,49 гривны за доллар. Это на 4 копейки выше показателей четверга, 6 января. Евро подорожал на 6 копеек и теперь за единицу просят 31,1 гривны.

Ситуация на межбанке

В четверг, 6 января, на межбанковских торгах котировки стартовали с 27,5-27,52 гривны за доллар. А это на 5 копеек выше, чем завершение торгов в среду, 5 января.

Спрос на валюту превышал предложение. Это привело к тому, что в 11 часов доллар вырос до 27.52-27,54 гривны за единицу. Но уже после 12, когда основную часть запросов на иностранную валюту удовлетворили, котировки просели до уровня 27,48-27,5 гривен за единицу. К завершению дня курс немного вырос и зафиксировался на уровне 27,49-27,51 гривны за единицу.

Национальный банк Украины не участвовал в торгах. За день участники рынка через терминал Bloomberg провели сделок на сумму 125 миллионов долларов.

Курс валют в обменниках

К вечеру 6 января котировки в покупке доллара на рынке налички не изменились относительно утренних показателей. В продаже курс повысился на 1 копейку. А вот курс евро в продаже не изменился, а в покупке вырос на 1 копейку.

В банках и обменных пунктах котировки доллары и евро были на уровне 27,38-27,6 и 30,8 и 31,15 гривны за единицу соответственно.

Как видим, пока ситуация с курсом валют стабилизировалась. Дальнейшее развитие событий зависит от множества факторов. Дальнейшую тенденцию можно будет наблюдать уже с понедельника, 10 января. А уже через неделю мы увидим, какое направление возьмет гривна.