С 6 января украинцы могут получить бустерную дозу вакцины: как записаться, и кому она рекомендована

Уже с 6 января текущего года все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут получить третью, бустерную дозу вакцины. Как записаться, и кому в первую очередь нужна такая ревакцинация?





Любой гражданин Украины, который достиг 18-летнего возраста и уже получил 2 вакцинации полного курса, может получить дополнительную дозу вакцины. Записаться на ревакцинацию можно на сайте сервиса Helsi или в его приложении.

Такую информацию распространило Министерство Здравоохранения Украины через свой канал в Telegram. Желающий должен соответствовать основному требованию: со дня последней вакцинации должно пройти не менее 6 месяцев. Дополнительная доза добавит к сроку действия сертификата о вакцинации 270 дней.

Также в Helsi напоминают, что для ревакцинации лучше выбрать одну из рекомендованных вакцин: Moderna или Comirnaty от Pfizer. Если в основном курсе была использована вакцина CoronaVac (Sinovac Biotech), то для третей дозы предпочтение лучше отдать Pfizer.

Также на сервисе сообщили, что правила вакцинации третей дозой не изменились. Они те же, что и для первого курса. Нужно зайти на сайт или в приложение, найти соответствующий раздел, выбрать место и время вакцинации. О том, что запись активная и действительная будет свидетельствовать СМС. Именно его потребуют показать вместе с документом, подтверждающим личность, в пункте вакцинации.

Напомним, что рекомендуют в первую очередь пройти ревакцинацию таким категориям граждан:

Людям с ослабленным иммунитетом (ВИЧ-инфицированным, онкобольным);

Пациентам, перенесшим трансплантацию;

Пациентам, проходящим на иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию.

Для таких пациентов оптимальный промежуток между курсами вакцинации составляет 3 месяца.