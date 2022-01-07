Назван самый опасный продукт в мире: он убивает миллионы людей

Ученые установили, что самый опасный продукт для человека – сахар. В этом материале мы разбирались, почему это так и стоит ли ограничивать потребление этого продукта.





Что такое сахар

Сахар – низкомолекулярные углероды, то есть быстро расщепляются организмом и дают энергию на короткий срок. Мы знаем множество видов сахара – глюкоза, фруктоза, галактоза и другие. Сахар есть почти во всех продуктах питания. К примеру, ложка сахара с чая быстро попадает в кровь, а вот сахар с фруктов и ягод постепенно проникает в кровь и по мере расщепления микроэлементов и клетчатки поступает в кровь.

В чем опасность сахара

Сахар – продукт, созданный человеком, а не природой. По сути, это порошок с химической формулой фруктоза плюс глюкоза. Еще никогда ни один продукт не принес столько вреда человечеству. Инсульт, инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет – это далеко не все проблемы от употребления сахара.

Избыточное количество сахара организм не может переварить. Именно в этом причина ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

75% всех продуктов питания содержат добавленный сахар. На самом деле это масштабная проблема, которая медленно уничтожает здоровье людей.

Частое употребление сахара приводит к тому, что снижается выработка гиалуроновой кислоты, которая отвечает за увлажнение и сохранность влажности кожи. Это наносит существенный вред. Кожа становится сухой и обезвоженной, отчего выглядит безжизненно. Также расширяются поры, появляются отеки и темные круги под глазами. Врачи утверждают, что всего две недели без сахара и ваша кожа снова начнет сиять, а самочувствие существенно улучшится. При этом нужно отказаться не только от сахара в кофе, а и от сладостей, газировок, магазинных соков и других продуктов, содержащих добавленный сахар.