Ізраїльський математик знайшов у Біблії «секретний код»: що це означає

Перед Різдвом багато людей все частіше звертаються до Біблії. У ній шукають відповіді на запитання та черпають мудрість. Але багато вчених стверджують, що у Святому Письмі є зафіксована інформація про значущі події, які відбудеться на Землі.





Автор бестселера «Біблійний код» Майкла Дроздіна стверджує, що Біблія містить код. За допомогою цієї інформації можна передбачити різні події, які відбудуться.

Цей унікальний код «відкрив» ізраїльський математик Ілля Рілс – один із найбільших у світі фахівців. За твердженням Майкла Дрозніна, основні роботи експерта підтверджують вчені Єльського та Гарвардського університетів.

Суть відкриття в тому, що у Старому та Новому Завітах закодовано безліч подій. Це і вбивство у листопаді 1995 року ізраїльського прем’єра Іцхака Рабіна, вбивство братів Кеннеді, Світові війни та інші події.

Однодумці Дроздіна кажуть, що у Писаннях є інформація і про коронавірус. Біблію розшифровували великі дослідники багато століть. Зазначимо, що Ісак Ньютон теж розширював святе писання.

Наука версію заперечує

Йдеться про те, що в Біблії можна знайти дату початку Третьої світової війни, яка призведе до загибелі всіх людства. Але офіційна наука повністю відкидає працю математика. Нікому точно не відомий вік рукописів.

Наголошується, що навіть немає єдиного тексту Старого Завіту. У рукописах змінювалися граматичні форми, пропускалися літери тощо. Якщо говорити про сучасну друковану версію, то там уже можна щось знайти. Але загалом можливість знайти пророцтва в Біблії здаються чимось малоймовірним.

Ці коди можна розглядати у історичній області. Вони схожі на міфологію. Отже, з наукової точки зору вони не мають сенсу.