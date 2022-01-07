Израильский математик нашел в Библии «секретный код»: что это значит

Перед Рождеством многие люди все чаще обращаются к Библии. В ней ищут ответы на вопросы и черпают мудрость. Но многие ученые утверждают, что в Святом писании есть зафиксированная информация о значимых событиях, которые произойдет на Земле.





Автор бестселлера «Библейский код» Майкла Дроздина утверждает, что в Библии содержится код. С помощью этой информации можно предсказать разные события, которые точно произойдут.

Этот уникальный код «открыл» израильский математик Илья Рилс – один из крупнейших в мире специалистов. По утверждению Майкл Дрознин, основные работы эксперта подтверждают ученые Йельского и Гарвардского университетов.

Суть открытия в том, что в Старом и Новом Заветах закодировано множество событий. Это и убийство в ноябре 1995 года израильского премьера Ицхака Рабина, убийство братьев Кеннеди, Мировые войны и другие события.

Единомышленники Дроздина говорят, что в Священных Писаниях есть информация и о коронавирусе. Библию расшифровывали великие исследователи многие века. Отметим, что Иссак Ньютон тоже занимался расшировкой святого писания.

Наука версию отрицает

Говорится, что в Библии можно найти дату начала Третьей мировой войны, которая приведет к гибели всех человечества. Но официальная наука полностью отвергает труд математика. Никому точно не известен возраст рукописей.

Отмечается, что даже нет единого текста Ветхого завета. В рукописях менялись грамматические формы, пропускались буквы и тому подобное. Если говорить о современной печатной версии, то там уже можно что-то найти. Но в целом возможность отыскать предсказания в Библии кажутся чем-то маловероятным.

Эти коды можно рассматривать в исторической области. Они больше похожи на мифологию. А значит, с научной точки зрения они не имеют смысла.