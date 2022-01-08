С 1 января пенсии вырастут на 3 тысячи гривен: кто получит больше

В сети активно обсуждают информацию о том, что части украинских пенсионеров пересчитали выплаты. Теперь они смогут получать от 3 тысяч гривен ежемесячно.





Уже с 1 января 2022 году повысили пенсионные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Также получат повышенные выплаты нетрудоспособные члены семьи защитников Украины, погибших в зоне АТО/ООС. Теперь средняя надбавка чернобыльцев составляет 2900 гривен.

Касательно защитников Украины, погибших во время выполнения служебных обязанностей в зоне АТО/ООС, то члены их семей будут получать по 7800 гривен. На выплату могут претендовать члены семьи, которых содержал погибший. В среднем такая выплата вырастет на 1800 гривен. Такую помощь от государства получает 3,3 тысячи человек по всей Украине.

Также есть данные, что более 21 тысячи украинцев, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции будут получать примерно на 2900 гривен больше, чем до января 2022 года.

Понятно, что это повышение коснется лишь малого числа украинского народа. Отметим, что минимальная выплата с января 2022 года выросла всего на 159 гривен. Этого хватит на несколько буханок хлеба, и то неточно, ведь стоимость энергоносителей стремительно растет, а значит, цена на хлеб может вырасти в два, а то и в три раза.

Мизерные повышения от государства не решают вопрос с бедностью пенсионеров. Стремительное повышение цен на продукты первой необходимости фактически уменьшает покупательную способность пенсионеров. Реально денег от государства хватает лишь на коммунальные услуги, а учитывая, что в 2021 году украинцы оформили меньше субсидий, чем в 2020, то так оно и есть, ведь помощи на оплату коммуналки от государства нет.