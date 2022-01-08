З 1 січня пенсії зростуть на 3 тисячі гривень: хто отримає більше

У мережі активно обговорюють інформацію стосовно того, що частині українських пенсіонерів перерахували виплати. Тепер вони матимуть змогу отримувати від 3 тисяч гривень щомісяця.





Вже з 1 січня 2022 року підвищили пенсійні виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Також отримають підвищені виплати непрацездатні члени сім’ї захисників України, які загинули у зоні АТО/ООС. Наразі середня надбавка чорнобильців становить 2900 гривень.

Щодо захисників України, які загинули під час виконання службових обов’язків в зоні АТО/ООС, то члени їхніх сімей отримуватимуть по 7800 гривень. На виплату можуть претендувати члени сім’ї, яких утримував загиблий. У середньому така виплата зросте на 1800 гривень. Таку допомогу від держави отримує 3,3 тисяч людей по всій Україні.

Також є дані, що понад 21 тисячу українців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, отримуватимуть приблизно на 2900 гривень більше, ніж до січня 2022 року.

Зрозуміло, що це підвищення торкнеться лише малої кількості українського народу. Зазначимо, що мінімальна виплата з січня 2022 року зросла лише на 159 гривень. Цього вистачить на кілька буханців хліба, і то неточно, адже вартість енергоносіїв стрімко зростає, а отже, ціна на хліб може зрости вдвічі, а то й утричі.

Мізерні підвищення від держави не вирішують питання із бідністю пенсіонерів. Стрімке підвищення ціни продукти першої необхідності фактично зменшує купівельну спроможність пенсіонерів. Реально грошей від держави вистачає лише на комунальні послуги, а з огляду на те, що у 2021 році українці оформили менше субсидій, ніж у 2020, то так воно і є, адже допомоги на оплату комуналки від держави немає.