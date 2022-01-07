Блогерка отмыла самую грязную кухню Европы, в ней не убирали 5 лет: шокирующие фото

Блогерка из Финляндии – фанатка сложных уборок и грязных домов. Ей удалось отмыть самую грязную кухню Европы. Ее больше 5 лет заваливали мусором и ни разу не убрали. 28-летняя блогерка преобразила помещение до неузнаваемости.





Шокирующее видео Аурика Тарина выложила в своем аккаунте в Tik-Tok. Видео набрало свыше 40 миллионов просмотров всего за месяц.

Клининговая компания выдвинула счет на 15 тысяч долларов, но блогерка предложила свои услуги в обмен на чистящие средства, оплату проживания в отеле, перелет, питание и расходы на транспорт.

Блогерка признается, что очень рада помочь владельцам привести кухню в порядок. На кадрах с видео видны горы мусора, достигающие потолка. На плите гора отходов и десятки упаковок от яиц и скорлупа.

Аурика отмыла все поверхности от жира. Перемыла посуду, которая накапливалась годами. Противны были просто черными от жира, отмыть их с первого раза не удалось. Девушка постепенно удаляла жир и грязь.

Коричневый кафельный пол оказался серым. Просто он был покрыт жиром, при чем в несколько слоев. Финка вымыла его десяток раз, прежде чем он снова засиял.

В конце ролика блогерка показала результаты работы. Кухню просто не узнать. Честно говоря, увидев такое количество грязи, было бы проще выбросить все и сделать капитальный ремонт. Но усилия Аурики полностью оправдались. Все полки стали идеально чистыми, окна, кафель на стенах, духовка и раковина ничуть не хуже новых. Пользователи в комментариях просто не могли поверить свои глазам.