Заощадила 15 тисяч доларів: жінка прибрала найбруднішу кухню Європи – дивіться фото

Блогерка із Фінляндії – фанатка складних прибирань та брудних будинків. Їй вдалося відмити найбруднішу кухню Європи. Її понад 5 років завалювали сміттям і жодного разу не прибрали. 28-річна блогерка перетворила приміщення до невпізнанності.





Ауріка Таріна виклала шокуюче відео у своєму акаунті в Tik-Tok. Відео набрало понад 40 мільйонів переглядів лише за місяць.

Клінінгова компанія висунула рахунок на 15 тисяч доларів, але блогерка запропонувала свої послуги в обмін на засоби для чищення, оплату проживання в готелі, переліт, харчування та витрати на транспорт.

Блогерка зізнається, що дуже рада допомогти власникам привести кухню до ладу. На кадрах з відео видно гори сміття, що досягають стелі. На плиті гора відходів та десятки упаковок від яєць та шкаралупи.

Ауріка відмила всі поверхні від жиру. Перемила посуд, який накопичувався роками. Форми для запікання були просто чорними від жиру, відмити їх з першого разу не вдалося. Дівчина поступово видаляла жир та бруд.

Коричнева кахельна підлога виявилася сірою. Просто вона була покрита жиром, причому в кілька шарів. Фінка вимила його десяток разів, перш ніж він знову засяяв.

Наприкінці ролика блогер показала результати роботи. Кухню просто не впізнати. Чесно кажучи, побачивши таку кількість бруду, було б найпростіше викинути все і зробити капітальний ремонт. Але зусилля Ауріки повністю виправдалися. Всі полиці стали ідеально чистими, вікна, кахель на стінах, духовка та раковина анітрохи не гірші за нові.

Користувачі у коментарях просто не могли повірити своїм очам.