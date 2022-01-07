В Україні різко подорожчає популярний продукт

У 2022 році ціни на цукор суттєво зростуть. За різними оцінками, вартість може зрости на чверть. Причиною є підвищення вартості цукру на світовому ринку, а також високі витрати на виробництво.





Як і чому дорожчає цукор?

2021 року вартість цукру зросла майже вдвічі, з 13,1 гривні до 25,4 гривні за кілограм. За даними Держстату, середня вартість із січня по жовтень 2021 року зросла майже на 70%. І це ще не все.

Наприклад, у США вартість цукру зросла на 21,3%. Вартість цукру для споживачів суттєво зросте. Справа в тому, що для цукроваріння використовуються енергоносії.

Якщо говорити про Україну, то ми водночас і експортери, і імпортери цукру. Отже, вартість цього продукту на прилавках повністю залежить від ситуації на світових ринках.

У 2022 році подорожчання цукру відбувається з двох причин: високі ціни у світі і зростання витрат на виробництво. У собівартість енергетична складова сягає 70%. До того ж цього року подорожчають мінеральні добрива та будівельні матеріали, а отже, витрати на вирощування цукрових буряків також зростуть.

Держава регулюватиме ціни на стратегічно важливі продукти

Можливість державного регулювання цін передбачається ЗУ «Про ціни та ціноутворення». Раніше цей документ покладав обов’язки щодо регулювання цін на Кабінет міністрів. Теперішня версія закону фактично скасує цю процедуру. Отже, модно тільки здогадуватися, що буде з цінами на цукор і на низку стратегічно важливих продуктів.

Відповідно до тексту законопроекту 6374, держрегулювання стосуватиметься всіх соціально значущих продуктів. Таким чином, гранична торгова націнка становитиме від 5 до 15%.