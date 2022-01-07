В Украине резко подорожает популярный продукт

В 2022 году цены на сахар существенно вырастут. По разным оценкам стоимость может вырасти на четверть. Причина – повышение стоимости сахара на мировом рынке, а также высокие расходы на производство.





Как и почему дорожает сахар?

В 2021 году стоимость сахара выросла почти вдвое, с 13,1 гривны до 25,4 гривны за килограмм. По данным Госстата, средняя стоимость с января по октябрь 2021 года выросла почти на 70%. И это еще не все.

К примеру, в США стоимость сахара выросла на 21,3%. Стоимость сахара для потребителей существенно вырастет. Дело в том, что для сахароварения используются энергоносители.

Если говорить об Украине, то мы одновременно и экспортеры, и импортеры сахара. А значит, стоимость этого продукта на прилавках полностью зависит от ситуации на мировых рынках.

В 2022 подорожание сахара происходит по двум причинам: высокие цены в мире и рост затрат на производство. В себестоимость энергетическая составляющая достигает 70%. К тому же в текущем году подорожают минеральные удобрения и строительные материалы, а значит, расходы на выращивание сахарной свеклы тоже вырастут.

Государство будет регулировать цены на стратегически важные продукты

Возможность государственного регулирования цен предусматривается ЗУ «О ценах и ценообразовании». Раньше этот документ возлагал обязанности по регулированию цен на Кабинет министров. Теперешняя версия закона фактически отменит эту функцию. А значит, модно только догадываться, что будет с ценами на сахар и на ряд стратегически важных продуктов.

Согласно тексту законопроекта 6374, госрегулирование коснется всех социально значимых продуктов. Таким образом, предельная торговая наценка составит от 5 до 15%.