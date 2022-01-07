Податок на Google: невже доведеться платити за популярні безкоштовні послуги?

2022 принесе чимало податкових змін. Частина з них уже набула чинності. Серед них – податок на Google. Ми розбиралися, як нововведення вплине на пересічних українців.





Податок для іноземних компаній

З 1 січня в Україні запровадили ПДВ на електронні послуги. Усі витрати ляжуть на плечі кінцевих споживачів. У зв’язку із цим в Україні очікується суттєве подорожчання інтернет-сервісів. Йдеться про цілий перелік послуг: програмне забезпечення, рекламні послуги, доступ до фото, музики та відео та інше. Зазначимо, що цей податок лягає на плечі ФОПів, які сплачують ПДВ та юридичні особи.

Що вже подорожчало

Найбільший інтернет-рітейлер Amazon і сервіс eBay вже додали 20% вартості товару. Тобто українці платитимуть більше за покупки на цих сервісах.

Також суттєво подорожчають ігри. Офіційні представники сервісів Steam Epic Games Store прогнозують подорожчання на 20%. Те саме стосується PlayStation.

Також суттєво зросла вартість реклами в Google, Instagram та Facebook.

Оподаткування контрольованих іноземних компаній

З 1 січня змінилися правила оподаткування іноземних юридичних та утворень без статусу юридичної особи, якою володіє особа прямо або через посередників. Також з 31 грудня закінчився початковий термін для їхньої ліквідації під символічні 1,5% військового збору. Тепер доведеться звітувати. Також про будь-які придбання або зупинення володіння контрольованою іноземною компанією потрібно повідомити. Перший звіт доведеться подати на початку 2023 року, тобто за 2022 рік.

Зазначимо, що якщо не повідомляти про вступ або зупинення володіння контрольованою компанією не надійде, то вже 2022 року доведеться заплатити майже 750 тисяч гривень штрафу, а за неправильну звітність оштрафують на 2,5 мільйона гривень.