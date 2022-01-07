Налог на Google: неужели придется платить за популярные бесплатные сервисы?

2022 год принесет немало налоговых изменений. Часть из них уже вступила в силу. Среди них – налог на Google. Мы разбирались, как нововведение повлияет на обычных украинцев.





Налог для иностранных компаний

С 1 января в Украине ввели НДС на электронные услуги. Все расходы лягут на плечи конечных потребителей. В связи с этим в Украине ожидается существенное подорожание интернет-сервисов. Речь идет о целом перечне услуг: программное обеспечение, рекламные услуги, доступ к фото, музыке и видео и другое. Отметим, что этот налог ложится на плечи ФОПов, которые платят НДС и юридических лиц.

Что уже подорожало

Крупнейший интернет-ритейлер Amazon и сервис eBay уже добавили 20% к стоимости товара. То есть украинцы будут платить больше за покупки на этих сервисах.

Также существенно подорожают игры. Официальные представители сервисов Steam Epic Games Store уже прогнозируют подорожание на 20%. То же самое касается PlayStation.

Также существенно выросла стоимость рекламы в Google, Instagram и Facebook.

Налогообложение контролируемых иностранных компаний

С 1 января измелись правила налогообложения иностранных юридических лиц та образований без статуса юридического лица, которым владеет лицо прямо или через посредников. Также с 31 декабря окончился начальный срок для их ликвидации под символические 1,5% военного сбора. Теперь придется отчитываться. Также о любых приобретениях или остановке владения контролируемой иностранной компанией нужно уведомить. Первый отчет придется подать в начале 2023 года, то есть за 2022 год.

Отметим, что если не сообщать о вступлении или остановке владения контролируемой компанией не поступит, то уже в 2022 году придется заплатить почти 750 тысяч гривен штрафа, а за неправильную отчетность оштрафуют на 2,5 миллиона гривен.