Шахраї можуть вкрасти гроші через Wi-Fi: як не стати жертвою

Шахраї вже давно навчилися дізнаватися дані банківських карток, перебуваючи в одній мережі Wi-Fi з жертвою. Аферисти перехоплюють повідомлення, паролі та дані банківських карток. Кіберполіція рекомендує не користуватися загальнодоступними мережами. Краще поза домом користуватися мобільним інтернетом.





Також категорично не рекомендується здійснювати банківські операції, коли пристрій підключено до спільної мережі.

Щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно дотримуватися кількох правил:

заборонити доступ до файлів;

заборонити виявлення гаджета іншими користувачами мережі;

відмовитися від використання громадського Wi-Fi під час авторизації за емейлом, номером телефону або соціальними мережами;

вимкнути опцію автоматичного підключення до відкритої мережі;

не реєструватись на нових сайтах з використанням громадської мережі Wi-Fi;

якщо з’єднання переривається та перепідключається, краще відмовити від використання.

Як діють шахраї

Найпопулярніший спосіб заволодіти даними банківської картки через громадський Wi-Fi – підробити мережу. Шахрай створює мережу та дає їй назву як у найближчому кафе чи установі. Користувач підключається до безпечної, на перший погляд, мережі та навіть не підозрює, що шахрай стежить за всіма діями.

У такий спосіб шахраї отримують доступ до платіжних систем, дізнаються паролі до мобільного банкінгу та соціальних мереж. Цієї інформації достатньо, щоб зняти гроші з картки. При цьому вони копіюють популярні Wi-Fi-мережі, до яких підключаються тисячі людей щодня. Навіть якщо ви підключаєтеся до мережі в улюбленому кафе не вперше, ніколи немає гарантії, що шахраї не розставили мережі. У будь-якому випадку краще сплатити за мобільний інтернет і не турбуватися про свої гроші.