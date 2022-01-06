Чергова шахрайська схема: не вірте, що виграли гроші, бо втратите свої власні

Аферисти не переведуться ніколи. Щоразу з’являються нові схеми одна витонченіша за іншу. Проте не перевелися й примітивні афери, яким вже багато років, але чомусь завжди знаходиться хтось, хто в це вірить. Мова про так звані великі грошові виграші. Шахраї знову “прокинулися”. Організували нові умови, відкрили нову компанію, і вже на повну телефонують людям. Про свій діалог з аферистами розповів журналіст одного з київських видань.





Телефонують з номера 0444559265 та інших схожих

Чоловіку зателефонували з даного номера і повідомили, що він виграв 400 000 грн. Мовляв його номер потрапив у їхню базу даних випадково, і ось у нещодавньому розіграші переміг саме він. Для того, аби отримати виграш потрібно повідомити власне ім’я, прізвище та по-батькові і місце проживання. Здавалося б, номер банківської картки не просять, паспортних даних теж….Багатьох це заспокоює і налаштовує на азартний лад. Мовляв, а раптом.

Журналіст вирішив продовжити діалог, назвав вигадане ним ім’я, і несправжню адресу. Оператор на тому кінці трубки сказала, що з ним зв’яжуться вже через кілька днів і переведуть виграш. І з чоловіком таки зв’язалися, але щоб отримати гроші треба було виконати одну умову. Купити один з трьох наборів: краса, здоров’я або дім. Кожен набір коштує 1100 гривень, і лише після цього, гроші переведуть на рахунок. По іншому ніяк!

Це неймовірно банально!

Звісно ж ніяких коштів ніхто не переведе. Таким чином, шахрайські компанії, фінансові піраміди продають щороку довірливим людям дешеву та неякісну продукцію на мільйони гривень. В наборах за 1100 грн, продукція приблизно на 300 грн. Найчастіше на таке ведуться пенсіонери, тому попереджайте своїх стареньких.

А ще завжди, вбивайте в пошуковиках незнайомі номери телефонів. Зазвичай, якщо це шахраї, то на них вже поскаржилося сотні людей і по їх відгуках ви зразу зрозумієте, хто до вас телефонував.