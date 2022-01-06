7 популярних фактів про антибіотики, які є неправдою: лікарі закликають не вірити в ці міфи

Напевно кожен з нас будучи ще дитиною мав справи з антибіотиками. Їх прописують при бактеріальних інфекціях, при пневмоніях та ряді інших хвороб.





Є такі люди, котрі до останнього не хочуть пити антибіотики, чи тим паче давати їх дітям. В хід йдуть різноманітні чаї, гомеопатія, масажі, інгаляції, а антибіотик вже в крайньому випадку.

Є й інша категорія громадян, які навпаки при перших ознаках хвороби п’ють “чудодійні” пігулки. Дехто свято вірить, що антибіотиком можна вилікувати все. А ще, що інколи достатньо лише 2-3 таблетки, щоб просто “забрати” симптоми.

Медики вирішили розвіяти популярні міфи про антибіотики, яким вірить великий відсоток населення.

7 міфів про антибіотики