7 популярних фактів про антибіотики, які є неправдою: лікарі закликають не вірити в ці міфи
Напевно кожен з нас будучи ще дитиною мав справи з антибіотиками. Їх прописують при бактеріальних інфекціях, при пневмоніях та ряді інших хвороб.
Є такі люди, котрі до останнього не хочуть пити антибіотики, чи тим паче давати їх дітям. В хід йдуть різноманітні чаї, гомеопатія, масажі, інгаляції, а антибіотик вже в крайньому випадку.
Є й інша категорія громадян, які навпаки при перших ознаках хвороби п’ють “чудодійні” пігулки. Дехто свято вірить, що антибіотиком можна вилікувати все. А ще, що інколи достатньо лише 2-3 таблетки, щоб просто “забрати” симптоми.
Медики вирішили розвіяти популярні міфи про антибіотики, яким вірить великий відсоток населення.
7 міфів про антибіотики
- Антибіотиком можна збити температуру. Це міф! Антибіотики не мають жодного відношення до температури. Якщо температура викликана вірусами, чи ГРВІ то антибіотик нічим не допоможе. Антибіотик зіб’є температуру хіба що, якщо вона викликана бактеріальною інфекцією, яка може приєднатися на 5-6 день хвороби. До цього моменту, краще не пити їх.
- Лікують бронхіт. Це міф! У 95% бронхіт — це вірусна хвороба.
- Лікують кашель. Знову ж міф. Ні кашлю, ні хрипів вони не лікують. Все це можна вилікувати іншими методами.
- Чинять профілактику бактеріальних інфекцій. Не правда. Приймаючи антибіотик завчасно, ми лише шкодимо своїй імунній системі та ослаблюємо організм.
- Лікують віруси. Зовсім ні. Антибіотик з вірусами нічого спільного не має.
- Лікує дисбактеріоз. Це міф. Антибіотик навпаки може його спровокувати, тому завжди в сумі з цими препаратами рекомендують приймати спеціальні бактерії.
- Антибіотик можна пити 2-3 дні, до зникнення симптомів. А це найпоширеніша помилка. Будь-який антибіотик потрібно приймати мінімум 5 днів, а то й всі 7. В протилежному випадку бактерія не вбивається. Вона зачаїться в організмі і через кілька тижнів знову себе проявить.
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