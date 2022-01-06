В банках шалені черги: що буде з курсом валют найближчим часом?

Ще наприкінці грудня експерти ділилися власними прогнозами стосовно курсу валют у новому році. Більшість одноголосно заявили, що гривня буде падати. Причому сценарій може бути кардинально різним.





Дехто вважає, що долар не коштуватиме дорожче ніж 28 гривень. Інші ж говорять, що такий курс встановиться при найкращому розвитку подій, а загалом українцям слід готуватися до найгіршого.

Мовляв, є всі передумови для того, щоб долар злетів до небачених 40-80 гривень за одиницю. Така крута девальвація можлива при одному розвитку подій.

Все залежить від поведінки Росії

Наразі, всі чекають, як поводитиметься Росія. Адже у випадку повномасштабного наступу, Україну не чекатиме нічого хорошого. Інвестори й так наразі вичікують і пасивніші ніж зазвичай, а якщо буде ще й загроза повномасштабної війни, то й зовсім відмовляться від співпраці з багатьма українськими партнерами. Якщо ситуація не зміниться, і буде як мінімум такою, як зараз, то гривня триматиметься на стабільному рівні: 27,20-27,50 грн.

Також, зараз в банках спостерігаються черги, люди купують іноземну валюту. Дехто вважає, що це надійніше, аніж гривня. Дехто з метою заробити. Якщо справді долар подорожчає в кілька разів, то в цьому таки є сенс. Експерти ж закликають людей не впадати в паніку, а просто уважно спостерігати за ситуацією на валютному ринку.

При нормальній обстановці долар мав би подешевшати

Ну і якби зараз була більш спокійна обстановка, і Росія не погрожувала наступом, то долар мав би подешевшати. Адже після Нового року люди зазвичай навпаки дуже пасивно купують валюту, адже більшість витратили багато заощаджень на підготовку до свят. Тож якщо є певні фінансові накопичення, то їх справді краще зберігати у іноземній валюті. Але планувати заробити на коливаннях курсу напевно не варто. Невідомо, як ситуація обернеться через кілька днів, чи тижнів.