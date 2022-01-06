В Украине построят город-курорт у моря типа Шарм-эль-Шейха

В одесской области собираются строить новый курортный город, который составит конкуренцию не только Затоке, но и египетскому Шарм-эль-Шейху. Проект, который носит имя «Дунайя», планируют реализовать до 2025 года. Зона отдыха с десятками гостиниц, пляжей и казино обойдется в 3 миллиарда долларов.





План создания элитного курортного города уже одобрила Одесская ОГА. Так что строительство начнется уже в текущем году. «Дунайя» обещает стать первым в Украине курортом бизнес-класса. Он будет представлять собой 10-километровую набережную с отелями, пляжными клубами и казино.

Построить «украинский Шарм-эль-Шейх» собираются на природной косе, которая находится между Черным морем и озером Сасык, вблизи поселка Приморское. Большинство курортов этого региона находятся в упадке, а новая зона отдыха привлечет к нему больше внимание со стороны туристов.

О запланированном строительстве сообщил на своей странице в Facebook правая рука главы Одесской ОГА Юрий Димчегло. Он подчеркнул, что «Дунайя» станет главным конкурентом Затоки и Коблево, которые пользуются сумасшедшей популярностью среди украинских туристов. Да и отдыхающих из соседних стран непременно привлечет элитный курортный город.

«Затока, теперь держись! Вскоре Украинская Бессарабия, да и вся Европа наконец-то получат новый суперсовременный, продуманный центр отдыха. Кроме того, город-курорт станет привлекательным объектом для инвесторов и поможет создать тысячи рабочих мест для местных жителей», – отметил чиновник.

Но, несмотря на восторженные комментарии политиков и положительную реакцию со стороны местного населения, экологи крайне озабочены новым туристическим проектом. Ведь зона, на которой собираются возвести «Дунайя», абсолютно девственна. Ученые считают настоящей жестокостью намерение «закатать в бетон» нетронутую природную экосистему. При том, что поблизости есть по крайней мере четыре курорта, которые находятся в ужасном состоянии и отчаянно нуждаются в инвестициях.