Є дні та періоди коли категорично не можна прибирати вдома: накличете біду на себе та рідних

Кожна господиня щодня щось підмітає, миє, наводить лад та порядок в домівці. Є ті, хто прибирають ледь не щодня, є й ті кому достатньо лише раз на тиждень зробити так зване генеральне прибирання і цього вдосталь.





Якщо вдома малі діти прибирати треба частіше, якщо ж ви живете самі і вдома буваєте рідко, то й прибирання для вас не є частою справою.

Та як би там не було, народні прикмети говорять, що є певні дні та періоди коли прибирати категорично не можна. Тож, якщо саме на такий день, чи період у вас випала вільна хвилина, краще відмовтеся від наведення чистоти в домі. Займіться чимось іншим.

5 прикмет, коли прибирати не можна