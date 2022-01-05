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Є дні та періоди коли категорично не можна прибирати вдома: накличете біду на себе та рідних
Кожна господиня щодня щось підмітає, миє, наводить лад та порядок в домівці. Є ті, хто прибирають ледь не щодня, є й ті кому достатньо лише раз на тиждень зробити так зване генеральне прибирання і цього вдосталь.
Якщо вдома малі діти прибирати треба частіше, якщо ж ви живете самі і вдома буваєте рідко, то й прибирання для вас не є частою справою.
Та як би там не було, народні прикмети говорять, що є певні дні та періоди коли прибирати категорично не можна. Тож, якщо саме на такий день, чи період у вас випала вільна хвилина, краще відмовтеся від наведення чистоти в домі. Займіться чимось іншим.
5 прикмет, коли прибирати не можна
- Коли зайде сонце. Ввечері прибирати не можна. Ба більше, навіть сміття ввечері виносити не бажано, адже вважається, що разом з ним винесете достаток та благополуччя. Кажуть, що ввечері в домі має бути спокій та тиша, а от пилосос чи миття підлоги можуть розгнівати домового. Словом, краще не залишайте подібні справи на вечірній час.
- Коли близькі в дорозі. Якщо хтось з ваших рідних вирушив у подорож, чи далеку поїздку, краще в той момент не прибирати, а головне не мити підлоги. Вважається, що так ви можете зашкодити їхньому поверненню додому. Це не стосується тих ситуацій, коли діти йдуть в школу, чи хтось вирушив на роботу.
- В день заручин. Якщо в домі святкували заручини, після того як гості розійшлися краще нічого не прибирати. Залиште все на завтра, адже народні прикмети кажуть, що в протилежному випадку весілля може не відбутися.
- Коли вікна відчинені. Тут легко все виправити, просто зачиніть вікна і прибирайте собі досхочу. Вважається, що прибирання при відкритих вікнах — до сварки.
- Під час готування їжі. Не займайтесь одночасно і куховарством і прибиранням. Вважається, що накличете на себе бідність, та таку, що навіть на їжу не вистачатиме.
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