Українці масово обурюються, ніхто не хоче прив’язувати до SIM-картки свої паспортні дані

Вже кілька тижнів, чи може навіть місяців, в мережі час від часу з’являється доволі провокативна інформація. Виявляється з’явився новий законопроект, згідно з яким власний номер телефону треба буде підв’язати до паспортних даних. Новий номер, чи то нову SIM-картку теж мали б продавати тільки після того, як покупець пред’явить цей найважливіший документ.





Звісно, подібна інформація викликала масу обурення. Люди максимально розкритикували цей проект, і більша їх частина категорично відмовилась ділитися своїми даними. Але насправді, виявилося, що інформацію злегка перекрутили. Насправді, все не так. Нікому паспортних даних пред’являти не потрібно…

Паспорт потрібен лише для відновлення номеру телефону

Юристи вирішили трішки розтлумачити новий закон, щоб заспокоїти народ. Мовляв станом на сьогодні, паспорт може знадобитися лише якщо ви відновлюєте номер телефону. Наприклад ви загубили SIM-картку, у вас її викрали разом з телефоном, тощо. Персоналізувати картку не потрібно, адже це порушує чинне законодавство, про те, що користувачі мають право отримувати подібні послуги на анонімній основі.

Що ж до відновлення номеру по паспорту, це цілком доречно, адже в сучасних реаліях, до номера прив’язано надто багато особистої інформації. Якщо ваша SIM-картка потрапить у руки недобросовісних людей, по-простому аферистів, то вони зможуть отримати доступ і до електронної пошти, і навіть до мобільних банкінгів.

Що ж, до фейкової інформації про персоналізацію карток, то юристи говорять, що людей дезінформували. Про схожий проект дійсно йшла мова, але його планували запускати не раніше 2025 року, і виключно на добровільній основі.